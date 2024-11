Coppa Piemonte Prima Categoria – Valle Po, Marene e Bisalta staccano il pass per la seconda fase

Si è chiusa ieri sera la prima, lunghissima, fase della Coppa Piemonte Prima Categoria che ha decretato il passaggio al secondo turno di ben tre rappresentanti cuneesi.

Nel Girone 7 non doveva perdere, e non ha perso, il Valle Po che impatta 1-1 contro l’F.C. Vigone e vola al secondo turno grazie alla vittoria contro i vigonesi ottenuta nella gara di andata.

Già passato nel Girone 18 il Marene che era a riposo per volontà del calendario. Nel triangolare chiude con una sconfitta la Stella Maris, travolta per 3-0 dal San Bernardo in un match totalmente ininfluente per il prosieguo della competizione.

Nel Girone 18, infine, stacca il pass per la seconda fase il Bisalta che va sotto contro il Tre Valli ma ribalta e chiude la contesa per 2-1 con le reti di Mazouf e Quaranta. Pareggio, infine, tra San Benigno e Polisportiva San Rocco Castagnaretta che impattano per 2-2 con le reti di Mellano e Giordano per i padroni di casa riequilibrate dai centri ospiti di Bodrero e Delpero.

Coppa Piemonte Prima Categoria – I Risultati della sesta giornata

Girone 7

Valle Po – F.C. Vigone 1-1

Riposa Candiolo

CLASSIFICA: Valle Po 7, F.C. Vigone 7, Candiolo 3

Girone 18

San Bernardo – Stella Maris 3-0

Riposa Marene

CLASSIFICA: Marene 12, San Bernardo 3, Stella Maris 3

Girone 20

Bisalta – Tre Valli 2-1

San Benigno – Pol. San Rocco Castagnaretta 2-2

CLASSIFICA: Bisalta 12, Pol. San Rocco Castagnaretta 7, San Benigno 6, Tre Valli 5