Sostenibilità a Colpi di Quiz: il Green Game Appassiona gli Studenti piemontesi

Il Green Game torna in Piemonte e conquista le scuole superiori con il suo mix vincente di educazione e gioco, sensibilizzando i giovani sui temi della sostenibilità! La dodicesima edizione del progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi – BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA – è un tour educativo che, tappa dopo tappa, trasforma gli studenti in ambasciatori di pratiche green.

Durante ogni incontro, Alvin Crescini e Stefano Leva, formatori ufficiali del progetto, rendono accessibili e coinvolgenti concetti come la raccolta differenziata e l’impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane. La partecipazione al quiz finale ha trasformato l’apprendimento in un’esperienza interattiva, che i ragazzi hanno definito come “formativa e divertente”. Una studentessa ha dichiarato: “Non immaginavo che piccoli gesti potessero avere un impatto così importante sull’ambiente. Questa esperienza ci ha aperto gli occhi!”

Anche il corpo docente ha espresso grande soddisfazione. “Questo progetto stimola competenze chiave come la cittadinanza attiva e l’educazione ambientale – ha commentato la professoressa Ninfa Randazzo dell’IIS Galilei – Ferrari – e l’elemento ludico ha catturato l’attenzione dei ragazzi, permettendo loro di apprendere in modo divertente e interattivo”. La professoressa Chiara Tognoli dell’IS “Romolo Zerboni” ha aggiunto: “Iniziative come questa integrano perfettamente i nostri percorsi di studio, dall’Eco-fashion per il settore Moda, al riciclo per l’indirizzo tecnico. La formula del gioco si è rivelata vincente, coinvolgendo soprattutto le classi prime e seconde, spesso meno abituate a lezioni frontali”.

Il tour proseguirà nelle prossime settimane in provincia di Cuneo, per decretare quali saranno le classi che otterranno il pass per l’attesissima finale che si svolgerà a Torino a fine febbraio. Per ulteriori informazioni e per iscriversi al progetto, è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram. La partecipazione è gratuita.

Il progetto gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Piemonte e del Comune di Torino. Per saperne di più o iscriversi gratuitamente al progetto, visita il sito www.greengame.it e segui i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.