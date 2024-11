Coppa Italia Femminile – Al “Paschiero” arriva il Milan, per la Freedom FC Women è giornata di gala

Con ancora nella mente lo splendido la passaggio del turno contro la Ternana ai tempi supplementari è tempo di rituffarsi in Coppa Italia per la Freedom FC che scenderà in campo per gli Ottavi di Finale.

Avversario odierno nientemeno dell’A.C. Milan, formazione di Serie A che sta ben figurando dopo una stagione 23/24 disastrosa grazie all’arrivo del nuovo tecnico Bakker dall’Ajax. Sfida (quasi) proibitiva per le ragazze di coach Ardito che, comunque, potranno vivere questa sfida senza pressioni e con una leggerezza che potrebbe favorirne anche la prestazione.

Tra le fila milanesi spicca la presenza di Marta Mascarello che il campo del “F.lli Paschiero” l’ha calcato per anni con la maglia del Cuneo Calcio Femminile sotto l’egida del Presidente Eva Callipo. Sicuramente la formazione rossonera proporrà un leggero turnover e la truppa di capitan Martin cercherà di dare a loro filo da torcere.

Nelle altre gare sarà di scena a Bologna la detentrice del titolo Roma mentre la Juventus parte con i nettissimi favori del pronostico sul campo dell’Hellas Verona. Derby toscano tra Arezzo e Fiorentina mentre Cesena e Sassuolo si giocheranno quello emiliano-romagnolo.

In questo turno occhi puntati su Napoli vs Sampdoria, due formazioni che stanno avendo difficoltà in Serie A e potrebbero vedere la Coppa Italia come modo per rialzare la testa, e Parma vs Inter con i crociati ancora imbattuti in B (senza subire gol) che se la dovranno vedere con la corazzata di mister Piovani.

Nell’anticipo di ieri, infine, la Lazio ha battuto per 7-2 il Como, vendicando il ko subito sabato in campionato proprio dalle lariane.

Coppa Italia Femminile – Il programma degli Ottavi di Finale

Lazio – Como 7-2

Bologna – Roma

Napoli – Sampdoria

Arezzo – Fiorentina

Cesena – Sassuolo

Freedom FC – Milan

Parma – Inter

Hellas Verona – Juventus