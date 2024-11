Volley B1/F e B2/F – Tiebreak dall’esito opposto per Libellula e Alba: arrivano una vittoria e una sconfitta

Sono due tiebreak a decidere le gare di Libellula Banca CRS e L’Alba Volley nella quarta giornata della Serie B femminile di pallavolo. Gli esiti sono però diamentralmente opposti, con le braidesi che sorridono al termine della gara e le albesi che invece devono cedere il passo. Queste ultime, però, escono in ogni caso con un punto importante da una sfida non semplice.

In Serie B1, la Libellula Banca CRS infligge alla Sim Immobiliare Novara la prima sconfitta stagionale in una partita dai mille volti. Le ragazze di coach Barisciani cedono il primo set alle avversarie, ma si ritrovano in pochissimo tempo e rovesciano la situazione, trovandosi avanti 2-1 dopo due set di pregevole fattura. Le novaresi restano però bene in partita e forzano il tiebreak. In quest’ultimo le braidesi trovano lo strappo decisivo e si impongono 15-11, conquistando due punti che le proiettano al quinto posto in classifica.

Per le “libellule” è ora alle porte una sfida particolare, forse la più particolare della stagione: il prossimo sabato alle 15 Cicogna e compagne scenderanno in campo in Sardegna, ospiti della Capo D’Orso Palau terza forza del Girone A. Quest’ultimo è comandato dalla Rothoblaas Volano, ancora a punteggio pieno dopo quattro giornate: le trentine hanno regolato in questo turno la Clericiauto Cabiate in tre set.

Passando alla Serie B2, il dato di fatto è la sconfitta de L’Alba Volley in casa contro la Acrobatica Group Alessandria in cinque set. Si tratta però di una sconfitta dal sapore dolce per le ragazze di coach Ficarra, che lottano alla pari per cinque set contro le forti ospiti, certamente candidate al vertice del Girone A per tutta la stagione. Dopo tre ottimi set le albesi si trovano in vantaggio due set a uno, ma le esperte avversarie riescono a rimontare fino alla vittoria nel tiebreak.

Alba sale in questo modo a quattro punti in classifica e può fare un ulteriore passo avanti in classifica nel prossimo fine settimana, quando andrà ad affrontare la giovanissima Igor Volley Trecate, squadra totalmente Under 18 che in questo suo percorso di sviluppo è ancora a zero punti. In vetta restano due compagini, entrambe a 12 punti: si tratta della Pallavolo Florens (che addirittura non ha ancora perso un set) e la Ascot Moncalieri Toplay.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

Mts Tecnicaer Santena – Capo D’Orso Palau 1-3

Libellula Banca CRS – Sim Immobiliare Novara 3-2

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Trentino Energie Arg. 2-3

GSO Villa Cortese – Savis Vol-Ley Academy 3-0

Pall. Don Colleoni – Volley Parella Torino 2-3

Rothoblaas Volano – Clericiauto Cabiate 3-0

Volley Academy V&V – Club Italia 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Rothoblaas Volano 12 GSO Villa Cortese 10 Capo D’Orso Palau 9 Sim Immobiliare Novara 9 Savis Vol-Ley Academy 8 Libellula Banca CRS 8 Club Italia 6 Mts Tecnicaer Santena 5 Trentino Energie Arg. 5 Volley Parella Torino 5 Clericiauto Cabiate 4 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 2 Pall. Don Colleoni 1 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 5 (9/11)

Capo D’Orso Palau – Libellula Banca CRS

Sim Immobiliare Novara – Mts Tecnicaer Santena

Trentino Energie Arg. – GSO Villa Cortese

Volley Parella Torino – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano

Savis Vol-Ley Academy – Pall. Don Colleoni

Club Italia – Clericiauto Cabiate

Rothoblaas Volano – Volley Academy V&V

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

CUS Torino – G.S. Cagliero 3-0

Ascot Moncalieri Toplay – Lilliput Pallavolo 3-0

L’Alba Volley – Acrobatica Group Alessandria 2-3

Tecnilux Pavia – Viscontini Tea Consulting 2-3

Bonprix Teamvolley – Igor Volley Trecate 3-0

MTV Guffanti Group – Club 76 Fenera Chieri 3-0

CUS Pavia – Pallavolo Florens 0-3

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 12 Ascot Moncalieri Toplay 12 Acrobatica Group Alessandria 11 CUS Torino 9 Bonprix Teamvolley 6 CUS Pavia 6 Lilliput Pallavolo 6 Viscontini Tea Consulting 5 MTV Guffanti Group 5 L’Alba Volley 4 Tecnilux Pavia 4 Club 76 Fenera Chieri 3 G.S. Cagliero 1 Igor Volley Trecate 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 5 (9/11)

G.S. Cagliero – Ascot Moncalieri Toplay

Lilliput Pallavolo – CUS Torino

Acrobatica Group Alessandria – Tecnilux Pavia

Igor Volley Trecate – L’Alba Volley

Viscontini Tea Consulting – Bonprix Teamvolley

Pallavolo Florens – MTV Guffanti Group

Club 76 Fenera Chieri – CUS Pavia