Volley A2/M – Cuneo, a Siena si scende in campo per rimanere in quota; Aversa è a livello delle big?

Poco tempo per recuperare dalle fatiche infrasettimanali per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo: nella sesta giornata della Serie A2 maschile di pallavolo, capitan Sottile e compagni sono chiamati all’impegnativa trasferta toscana in casa di Emma Villas Siena, società accreditata alla vigilia di alte aspettative ma un po’ sottotono in questo avvio.

In casa cuneese si potrà spegnere velocemente l’eco dei due tiebreak persi consecutivi, prima la scorsa settimana in casa della Smartsystem Essence Hotels Fano e poi giovedì in casa con la Conad Reggio Emilia. Va comunque sottolineato come la compagine cuneese abbia sempre conquistato punti in ogni sua uscita stagionale e che al momento si trovi in terza posizione in classifica, a soli due punti di distacco dalla capolista Consar Ravenna.

In casa Siena, invece, le cose non stanno andando come preventivate in avvio: complici anche alcuni infortuni (come quello dell’opposto Gabriele Nelli), i senesi hanno rimediato contro Macerata la loro terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Ravenna e Brescia. Si tratta però di una squadra da prendere in ogni caso con le dovute cautele per uscire bene da un campo che lo scorso anno ha regalato un bel successo al tiebreak ai cuneesi.

Tra le altre sfide della giornata spicca Delta Group Porto Viro – Evolution Green Aversa: i veneti padroni di casa, vincenti contro la capolista Consar Ravenna nell’ultimo turno ospitano i campani, risaliti fino alla sesta posizione e desiderosi di mettersi alla prova per le zone alte. Anche la Abba Pineto può fare un bel salto in classifica ma la Cosedil Acicastello si è già rivelata insidiosa per molte formazioni.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 6 (3/11)

OmiFer Palmi – Consar Ravenna

Tinet Prata di Pordenone – Campi Reali Cantù

Emma Villas Siena – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Smartsystem Essence Hotels Fano – Gruppo Consoli Sferc Brescia

Delta Group Porto Viro – Evolution Green Aversa

Conad Reggio Emilia – Banca Macerata Fisiomed MC

Cosedil Acicastello – Abba Pineto

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA