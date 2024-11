Giovani imprenditori al Denina Pellico Rivoira

Nell’ambito del progetto di simulazione d’impresa condotto sotto il coordinamento della Centrale nazionale di Simulimpresa, gestita dal Centro Studi Opera Don Calabria di Ferrara, l’l’istituto superiore Denina Pellico Rivoira ha dato vita a due srl. Questa attività ha richiesto la sinergia di quattro corsi dell’istituto. Le due Srl si chiamano DE.SIGN Arredi srl e la DENISoft srl. La prima produce e vende arredamento prodotto dalla quinta Made in Italy del Pellico, l’altra siti Web ideati dalla quinta Informatica del Rivoira. Tutta la parte finanziaria, amministrativa, contabile e di marketing sarà invece gestita dalle due terze E-commerce del Denina. Per la realizzazione del progetto le due insegnanti dei corsi aziendali, le prof.sse Lidia Ricchiardi e Laura Fina hanno avuto il supporto dei colleghi, in particolar modo di quelli di Informatica, proff. Mauro Macario e Manuela Dalbesio. Il team dell’Istituto Denina Pellico Rivoira ha inoltre usufruito della preparazione tecnica della prof.ssa Anna Maria Martini dell’ ITC Bonelli di Cuneo.

L’impresa simulata, con il principio base di learning by doing, riproduce fedelmente il modo di operare di un’azienda, avvalendosi del supporto di un’impresa detta “impresa madrina” che rappresenta un modello di riferimento importante. Nel nostro caso abbiamo avuto l’appoggio dei fratelli Villosio mobili di Costigliole Saluzzo per la prima srl e della Growe Srl per la seconda.

Scelta la forma giuridica, il settore merceologico, i prodotti da realizzare e l’azienda madrina, le due Srl con i loro “collaboratori” sono state collocate in aule-laboratori che hanno assunto setting idonei al lavoro per favorire la suddivisione degli studenti-lavoratori in gruppi corrispondenti ai dipartimenti aziendali. Ad ogni studente è stato assegnato, a rotazione, un ruolo all’interno del Dipartimento di cui faceva parte; ogni ruolo determinava una situazione che si concretizzava in un compito di realtà, commisurato a obiettivi formativi realistici e personalizzabili che verranno valutati.

La realizzazione dei due loghi ha visto la partecipazione davvero entusiasta degli studenti. Sono in fase di realizzazione i due cataloghi che esporranno prodotti e prezzi e due video che sintetizzeranno la Mission e la Vision delle due Srl. Dopodiché si passerà all’uso del Gestionale, al reperimento di ordini, alla loro esecuzione, incasso e richieste di forniture.

L’avventura è emozionante, impegnativa e, speriamo, proficua: “Dimmi e lo dimentico, insegnami e lo ricordo, coinvolgimi e lo apprendo”, Benjamin Franklin.