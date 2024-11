Promozione: che derby cuneesi! Il big-match è Atl. Racconigi-Monregale

Dopo la pausa forzata, riecco il campo, con un nuovo mese e tante altre gare in programma.

Si è chiuso l’intenso mese di ottobre e si apre in Promozione piemontese un novembre quasi paragonabile, seppur con qualche partita in meno.

Girone C

Nel girone C, si parte forte con il nono turno che vedrà la capolista Boves MdG in trasferta sul campo sempre ostico del Carignano.

Un passaggio cruciale per gli Enrici-boys, mentre alle loro spalle sarà big-match tra Atletico Racconigi e Monregale, con i ragazzi di Magliano reduci dal recupero contro l’Infernotto.

Restando nelle zone alte, non avrà nulla da invidiare alla gara di cui sopra anche San Sebastiano-Pedona, con i ragazzi di Zabena che sperano di allontanare definitivamente una squadra che, seppur in difficoltà, da sempre la sensazione di poter risalire la china da un momento all’altro.

Parte favoritissimo lo Scarnafigi, di scena a Cavour, mentre il Pancalieri Castagnole, appaiato ai ragazzi di Fraire, se la vedrà con il sempre ostico Narzole, voglioso di riprendere il giusto ritmo che aveva trovato all’inizio di ottobre.

Con loro c’è anche la Saviglianese, di scena a Villafranca Piemonte. Obiettivo chiaro per i ragazzi di Milani: rispettare il pronostico, approfittando delle perduranti difficoltà dei giallorossi, che dal canto loro devono per forza invertire la tendenza.

Vale tanto anche l’ultimo derby cuneese in programma: Infernotto-Moretta, testa a testa tra le uniche due squadre che si affrontano arrivando dalle fatiche del recupero.

Chiude Pinerolese Sport-Busca. I ragazzi di Perlo dovranno provare a dimostrare di essere quelli visti prima della sosta forzata, magari per riavvicinarsi improvvisamente alle zone che contano.

Girone D

Nel girone D, invece, tris di trasferte per le cuneesi. La più difficile spetta all’Albese, nell’affascinante incrocio con il Casale, per l’ennesimo tra i testa a testa che il girone offre tra nobili (momentaneamente) decadute.

In termini di classifica, invece, la più difficile tocca al Sommariva Perno, di scena a Castellazzo Bormida.

Occhio, però, anche alla Santostefanese, che deve fare punti a Novi Ligure contro la terzultima forza del raggruppamento.