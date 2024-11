Volley B1/F e B2/F – Alba e Libellula, in arrivo due test di maturità con avversarie di alta classifica

Sarà senza dubbio un sabato sera intrigante per Libellula Banca CRS e L’Alba Libellula Banca Volley, le due compagini cuneesi che partecipano ai campionati di B1 e B2 femminili di pallavolo. Ci sono diverse similitudini che attendono i due sestetti della “Granda”: gare casalinghe, avversarie di alto livello e tanta voglia di dimostrare ancora una volta il loro valore.

Partendo dalla Serie B2, L’Alba Volley ospita la Acrobatica Group Alessandria, compagine con cui si è giocata le prime posizioni del campionato nella scorsa stagione. Se le albesi devono ancora trovare qualche meccanismo e vengono da due sconfitte consecutive, lo stesso non si può dire per le alessandrine: pur con tanti cambiamenti a roster e un nuovo tecnico (l’ex monregalese Bellagotti) la partenza è stata fulminea con tre vittorie in tre partite.

Come detto, le giovani albesi stanno trovando la loro dimensione nonostante le due recenti sconfitte, contro avversarie difficili e comunque con un set conquistato. La sfida è sicuramente complicata ma le ragazze allenate da coach Ficarra hanno tutte le carte in regola per provare a mettere in difficoltà le quotate avversarie.

Risalendo alla Serie B1, la Libellula Banca CRS proverà a regalarsi il secondo weekend casalingo vincente consecutivo ospitando la Sim Immobiliare Novara. Quest’ultima ha un roster di tutto rispetto ed è andata a prendere in tutta Italia giocatrici di categoria (e anche qualcosa di più con le ex A2 Schirò e Diagne): il risultato sono state tre vittorie in altrettante giornate, con otto punti in classifica.

A soli due punti di distanza inseguono le braidesi, a loro volta partite bene e che si sono precluse posizioni ancora più di vertice con l’inopinata sconfitta a Villa Cortese. Il campionato è però ancora lunghissimo e le ragazze dei coach Barisciani e Pretto si trovano davanti un test motivante, in cui sarà necessario dare il massimo per portare a casa il risultato.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

Mts Tecnicaer Santena – Capo D’Orso Palau

Libellula Banca CRS – Sim Immobiliare Novara

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Trentino Energie Arg.

GSO Villa Cortese – Savis Vol-Ley Academy

Pall. Don Colleoni – Volley Parella Torino

Rothoblaas Volano – Clericiauto Cabiate

Volley Academy V&V – Club Italia

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Rothoblaas Volano 9 Savis Vol-Ley Academy 8 Sim Immobiliare Novara 8 GSO Villa Cortese 7 Capo D’Orso Palau 6 Libellula Banca CRS 6 Mts Tecnicaer Santena 5 Clericiauto Cabiate 4 Club Italia 3 Trentino Energie Arg. 3 Volley Parella Torino 3 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1 Pall. Don Colleoni 0 Volley Academy V&V 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

CUS Torino – G.S. Cagliero

Ascot Moncalieri Toplay – Lilliput Pallavolo

L’Alba Volley – Acrobatica Group Alessandria

Tecnilux Pavia – Viscontini Tea Consulting

Bonprix Teamvolley – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – Club 76 Fenera Chieri

CUS Pavia – Pallavolo Florens

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA