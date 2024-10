Al Toselli di Cuneo domenica 10 novembre il live show “Rubik’s on stage” sulla storia del Cubo di Rubik tra cinema, arte e scienza

Domenica 10 novembre 2024 alle ore 18 presso il Teatro Toselli di Cuneo (Via Teatro Giovanni Toselli, 9), il matematico Andrea Plazzi e il famoso astrofisico e divulgatore Luca Perri sono i protagonisti di “Rubik’s on stage”, un appassionante live show che racconta la storia incredibile e coinvolgente del celebre rompicapo che da mezzo secolo permea ogni sfera delle discipline scientifiche e della cultura pop nazionale e internazionale, dalla matematica alla pubblicità, all’arte, al cinema. L’appuntamento rientra tra gli eventi collaterali alla mostra “50 ANNI DI CUBO. Ernő Rubik e il rompicapo che ha incantato il mondo”, aperta a Cuneo presso Spazio Innovazione fino a domenica 27 aprile 2025. Il live show è realizzato da CRC Innova e Associazione CUADRI, grazie alla collaborazione tra Spin Master, editrice di Rubik’s, e Comics&Science, la collana di CNR Edizioni e con il contributo di Fondazione CRC. “Rubik’s on stage” è a ingresso gratuito ed è rivolto ai Boomer, ai Millennials, fino ai giovanissimi della GenZ e Alpha. È possibile prenotare i biglietti dalla pagina web https://crcinnova.it/rubiks-on-stage.