Puzzle in legno da 160 pezzi della provincia di Cuneo

La “premiata ditta” che ha portato alla creazione e al successo dei noti giochi da tavolo incentrati sulla provincia di Cuneo (Grandaland, Carte da Gieu, Ciadel, Merenda Sinoira e Bogianen) sforna la sesta “creatura” partorita dalla sua giocosa creatività: “El Pàzel ëd la Granda”.

Si tratta di un puzzle da 160 pezzi, realizzato interamente in legno e illustrato da Alessandra Parigi, nota già per i suoi lavori dedicati alle vallate cuneesi. Un altro omaggio degli autori, il saluzzese Enrico Dovetta e il cuneese Luca Giraudo, alla loro terra: «Mettiamo letteralmente “in tavola” un racconto visivo della nostra provincia, caratterizzato dall’unione e intersezione dei tantissimi elementi che lo caratterizzano – dicono gli ideatori -: dal cibo all’arte, dai musei alla natura, dagli animali alle montagne: sarà uno spettacolo persino da avere appeso in casa».

Come nasce questa collaborazione?

«È stata proprio la scoperta delle illustrazioni di Alessandra “Cerotto” durante una fiera a cui abbiamo partecipato che ci ha illuminato e ci ha fatto dire: non può essere che lei ad impreziosire il nostro puzzle».

E così è stato. Le prime copie stanno già andando a ruba, tra preordini online e nei negozi e in vista del Natale il gioco si candida ad essere un “must have” da mettere sotto l’albero.

Tre giochi in uno

Per il puzzle della Granda gli autori hanno pensato di regalare alcuni extra: sul suo retro infatti comparirà un link da cui è possibile scaricare un ulteriore gioco: si tratta di parole crociate le cui soluzioni possono essere scovate osservando i soggetti dell’illustrazione. Ne scaturirà la parola chiave per un codice sconto da utilizzare per altri giochi Demoela, la cooperativa che confeziona il gioco.

Anche l’illustratrice ha riservato una sorpresa: all’interno del disegno ha nascosto un cerotto, suo logo nonché simbolo distintivo anche del suo nome d’arte. «Riuscirete a trovarlo?» la sfida che lanciano i creatori ai tanti appassionati dei loro giochi.

Concludono gli autori: «Non aspettatevi un semplice puzzle: abbiamo messo in piedi un ingegnoso gioco per divertirsi in svariate modalità, scoprendo alcuni dettagli che forse ancora non conoscete della nostra provincia Granda».

È possibile trovare il nuovo gioco sul sito internet dell’editore Demoela e in tutte le librerie, cartolerie e negozi di giocattoli del Piemonte, con una mappa reperibile sul profilo Instagram @grandaland.

cs