Calcio Piemonte: programmati i recuperi delle gare rinviate nel weekend. Si gioca sotto Natale!

Il Comitato Piemonte-VdA della LND ha programmato i recuperi delle gare rinviate per allerta maltempo il 26 e 27 ottobre. A sorpresa in molti campionati si giocherà sotto Natale: gettonatissima infatti la data del 22 dicembre!

CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 11 MASCHILE E FEMMINILE – RECUPERO GARE RINVIATE

CAMPIONATO giornata Data del recupero

ECCELLENZA 8^ andata Domenica 22 Dicembre

PROMOZIONE 8^ andata Domenica 22 Dicembre

PRIMA CATEGORIA 8^ andata Domenica 22 Dicembre

SECONDA CATEGORIA 6^ andata Domenica 22 Dicembre

UNDER 19 REGIONALE 7^ andata Sabato 7 Dicembre

UNDER 18 REGIONALE 6^ andata Domenica 8 Dicembre

UNDER 17 REGIONALE 7^ andata Domenica 22 Dicembre

UNDER 16 REGIONALE 7^ andata Sabato 21 Dicembre

UNDER 15 REGIONALE 7^ andata Domenica 22 Dicembre

ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE 5^ andata Domenica 1 Dicembre

PROMOZIONE CALCIO FEMMINILE 5^ andata Domenica 1 Dicembre

UNDER 19 FEMMINILE 5^ andata Domenica 15 Dicembre

UNDER 17 FEMMINILE 4^ andata Domenica 8 Dicembre

UNDER 15 FEMMINILE (gironi A e B) 4^ andata Domenica 24 Novembre

UNDER 15 FEMMINILE (girone C) 4^ andata Domenica 8 Dicembre

Le gare della prima fase della Coppa Italia Eccellenza e Promozione Calcio Femminile vengono posticipate a Domenica 8, 15 e 22 Dicembre 2024.

GOLD CUP – UNDER 17, UNDER 16 E UNDER 15