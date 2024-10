Volley B1/F e B2/F – Libellula, vittoria convincente contro Santena. Alba, poca fortuna in casa di Lilliput

Non doveva certamente dare risposte ad altri la Libellula Banca CRS nella terza giornata della Serie B1 femminile di pallavolo, ma lo scivolone della settimana precedente in Lombardia era stato inatteso per i margini. Era dunque interessante vedere la reazione delle braidesi in casa con la Mts Tecnicaer Santena ancora imbattuta dopo due gare.

Le ragazze di coach Barisciani si impongono per 3-1 in una sfida preparata e controllata molto bene. Dopo due set controllati con buoni margini, le “libellule” arrivano sul 23-20 anche nel terzo, ma un blackout di cinque punti permette alle ospiti di accorciare. Scottate da questo, le padrone di casa ripartono a mille e chiudono la contesa con il 25-12 del quarto set.

Il prossimo impegno della Libellula sarà ancora in casa il prossimo sabato, quando all’arena arriverà la Sim Immobiliare Novara, ad ora seconda in classifica con 8 punti in 3 partite. In vetta al girone A, solitaria, c’è la Rothoblaas Volano, che in quest’ultimo turno ha saputo espugnare in tre set il campo del giovane Club Italia.

Per quanto riguarda la Serie B2, scivola ancora L’Alba Volley nella vicina Settimo Torinese, ospite di Lilliput Pallavolo, con il punteggio di 3-1. Le ragazze di coach Ficarra disputano una gara similare a quella della settimana precedente con Cus Torino, prendendo in mano le redini del gioco nelle fasi iniziali della gara per poi cedere alla distanza.

Il primo set va infatti alle albesi, concentrate e sul pezzo, ma le avversarie ritornano sotto e sorpassano nel secondo e nel terzo, entrambi risolti con vantaggi minimi. La quarta frazione non ha invece storia: Lilliput parte fortissimo, mentre le ospiti langarole non riescono ad opporre resistenza, così come testimonia il punteggio di 25-13.

Alba rimane così a tre punti in classifica, e si prepara ad affrontare il prossimo sabato la difficile sfida casalinga con la Acrobatica Group Alessandria, una delle tre capoliste del girone. A far compagnia in vetta alla classifica alle alessandrine (9 punti in tre gare) ci sono le vigevanesi della Pallavolo Florens e le torinesi di Ascot Moncalieri Toplay.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 3 (26/10)

Libellula Banca CRS – Mts Tecnicaer Santena 3-1

Club Italia – Rothoblaas Volano 0-3

Capo D’Orso Palau – GSO Villa Cortese 0-3

Sim Immobiliare Novara – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 3-2

Trentino Energie Arg. – Pall. Don Colleoni 3-0

Volley Parella Torino – Volley Academy V&V 3-1

Savis Vol-Ley Academy – Clericiauto Cabiate 3-2

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Rothoblaas Volano 9 Savis Vol-Ley Academy 8 Sim Immobiliare Novara 8 GSO Villa Cortese 7 Capo D’Orso Palau 6 Libellula Banca CRS 6 Mts Tecnicaer Santena 5 Clericiauto Cabiate 4 Club Italia 3 Trentino Energie Arg. 3 Volley Parella Torino 3 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 1 Pall. Don Colleoni 0 Volley Academy V&V 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

Mts Tecnicaer Santena – Capo D’Orso Palau

Libellula Banca CRS – Sim Immobiliare Novara

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Trentino Energie Arg.

GSO Villa Cortese – Savis Vol-Ley Academy

Pall. Don Colleoni – Volley Parella Torino

Rothoblaas Volano – Clericiauto Cabiate

Volley Academy V&V – Club Italia

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 3 (26/10)

Ascot Moncalieri Toplay – CUS Torino 3-0

Pallavolo Florens – Club 76 Fenera Chieri 3-2

G.S. Cagliero – Tecnilux Pavia 1-3

Lilliput Pallavolo – L’Alba Volley 3-1

Acrobatica Group Alessandria – Bonprix Teamvolley 3-0

Igor Volley Trecate – CUS Pavia 0-3

Viscontini Tea Consulting – MTV Guffanti Group 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

Pallavolo Florens 9 Acrobatica Group Alessandria 9 Ascot Moncalieri Toplay 9 CUS Torino 6 CUS Pavia 6 Lilliput Pallavolo 6 L’Alba Volley 3 Tecnilux Pavia 3 Club 76 Fenera Chieri 3 Viscontini Tea Consulting 3 Bonprix Teamvolley 3 MTV Guffanti Group 2 G.S. Cagliero 1 Igor Volley Trecate 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 4 (2/11)

CUS Torino – G.S. Cagliero

Ascot Moncalieri Toplay – Lilliput Pallavolo

L’Alba Volley – Acrobatica Group Alessandria

Tecnilux Pavia – Viscontini Tea Consulting

Bonprix Teamvolley – Igor Volley Trecate

MTV Guffanti Group – Club 76 Fenera Chieri

CUS Pavia – Pallavolo Florens