Castelli Aperti: domenica 3 novembre si chiude l’edizione 2024

Si avvia alla conclusione Castelli Aperti. La rassegna, sostenuta da Regione Piemonte è giunta quest’anno alla sua ventinovesima edizione e dalla domenica di Pasqua ha aperto le porte ogni domenica a oltre 80 beni e siti storici tra castelli, palazzi, giardini, borghi, musei e ville. Dimore regali che racchiudono secoli di storia, giardini incantati, paesi che si stagliano imponenti sulla cima delle colline, musei che offrono collezioni pregiate: Castelli Aperti ha condotto il visitatore dalla primavera all’autunno in un viaggio alla scoperta dell’arte e della cultura del Piemonte.

Anche in questa ventinovesima edizione, la rassegna ha visto crescere i beni appartenenti al proprio circuito e ha migliorato la loro accessibilità grazie a due progetti molto importanti: Monferrato a Occhi Chiusi e Castelli Aperti – Innovazione, accessibilità e cultura.

Il primo progetto – promosso dall’ Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (APRI-odv) in collaborazione con l’Associazione Amici di Castelli Aperti eR.P. Liguria ODV e finanziato dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in luce” – ha reso accessibili quattro beni appartenenti al circuito agli ipovedenti e non vedenti. Il borgo di Rosignano Monferrato, Villa Ottolenghi ad Acqui Terme, il castello di Piovera e la Gipsoteca di Bistagno sono oggi forniti, grazie al progetto Monferrato a Occhi Chiusi, di pannelli tattili e di guide cartacee realizzate in caratteri normali e Braille.

Con il secondo progetto, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRC, Castelli Aperti ha dotato di un sistema di audioguide in lingua italiana e inglese il castello di Giarole, il borgo di Ozzano Monferrato, Palazzo Lignana di Gattinara, il castello di Pozzolo Formigaro, il borgo di Rosignano Monferrato in provincia di Alessandria e il Museo Mallé di Dronero, Palazzo Salmatoris a Cherasco e il castello di Saliceto in provincia di Cuneo.

Castelli Aperti continua dunque, la sua incessante attività di promozione, valorizzazione e accessibilità del meraviglioso patrimonio storico, architettonico e culturale piemontese

Venerdì 1° novembre e domenica 3 novembre saranno le ultime due giornate della stagione per visitare i numerosi beni appartenenti al circuito

Di seguito un elenco di tutte le aperture diviso per province. Per conoscere tutte le iniziative: www.castelliaperti.it.

Alba – Museo Diocesano di Alba: 1° novembre aperto con orario 14.30-18.30; 3 novembre aperto con orario continuato dalle ore 11.00 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni: 345 7642123; [email protected].

Ingresso: intero 3€; ridotto 1,5€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: 1 e 3 novembre dalle 10.30 alle 19.00. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; [email protected]; [email protected] Costo Biglietto: intero 9€; ridotto 7€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – Agenzia di Pollenzo: 1° novembre Banca del Vino aperta dalle ore 10.00 alle ore 14.00 con visite libere e degustazioni a pagamento. Info: 0172 458416; [email protected]

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: 3 novembre aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 412010, [email protected]. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: 3 novembre aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; info 0172 423880, [email protected]. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo del Giocattolo: 3 novembre ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 ; Per informazioni: 0172 430185 oppure 0172 438304 , [email protected]. Costo biglietto: singolo museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Caraglio – Il Filatoio di Caraglio: 1 e 3 novembre dalle 10.00 alle 19.00. Info e prenotazioni: Tel. 0171 618300. Costo Biglietto: Intero 9€.

Cherasco – Palazzo Salmatoris: 1 e 3 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni: 0172 427050; [email protected]. Ingresso gratuito.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: 3 novembre dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); info 347 8878051 oppure 0171 908704; [email protected]. Ingresso gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: 3 novembre aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 – Tel. +39 0172 601 60; [email protected]Ingresso: intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: 1 e 3 novembre dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Info 371 4918587 oppure 0173 58103 ; [email protected]. Costo Biglietto: intero 7€; ridotto 5€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio – Castello degli Alfieri di Magliano: 1 e 3 novembre aperto con orario 10.30-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 386697; [email protected] Costo Biglietto: intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei).https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: 1 e 3 novembre aperto con orario 10.00-17.00. Informazioni e prenotazioni: 0175 87822; [email protected] Costo Biglietto: intero 11€; visita guidata intero 15€. https://fai.midaticket.it/Event/10/Dates

Roddi – Castello di Roddi: 1 e 3 novembre visite esclusivamente guidate ogni ora con i seguenti orari: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Prenotazione consigliata.

Info: Tel: 0173386697; [email protected].

Costo biglietto: intero 6€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-roddi.html

Saluzzo – Casa Cavassa: 1 e 3 novembre orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; [email protected]. Costo Biglietto: Intero 5€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: 1 e 3 novembre dalle 14:00 alle 18:00. Per informazioni e prenotazioni: 329 394 0334 ;[email protected]; Costo biglietto: intero 3€; ridotto 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: 1 e 3 novembre orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 3940334; [email protected]. Costo biglietto: intero 8€; ridotto 5€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: tel. 329 394 0334; [email protected]. Costo biglietto: intero 3€; ridotto 2€. https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/torre-civica-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: 3 novembre orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Informazioni e prenotazioni: 0172 712982; 0172 717545 (sabato e domenica); [email protected] Costo biglietto: intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 3 novembre visite guidate alle ore 11.00 e 15.30 con prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico IAT 0172/370736 mail: [email protected]. Costo biglietto: intero 3€.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: 1 e 3 novembre aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Informazioni e prenotazioni: 0173 613358; [email protected]; Costo biglietto: intero 6€; ridotto 3€.

https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-serralunga-dalba.html