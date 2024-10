I Grandi Terroir del Barbaresco, ad Alba venerdì 1 e sabato 2 novembre

Si svolge ad Alba ed è la terza edizione: l’evento è entrato ufficialmente nel programma generale della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ed ha spostato la sua data collocandosi nel week-end che inizia da venerdì 1 novembre.

Si tratta de “I Grandi Terroir del Barbaresco”, evento ideato da Go Wine e in programma nei giorni 1 e 2 novembre ad Alba, presso le eleganti Sale Calissano e Fenoglio dell’Hotel Calissano, durante la 94esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

La manifestazione si propone di raccontare un grande vino come il Barbaresco attraverso il suo territorio, le differenti menzioni geografiche (cru) e l’incontro con i suoi produttori, esaltando differenze e ricchezze dei vari siti della denominazione.

Una degustazione per approfondire “sul campo” la ricchezza del territorio di produzione, le peculiarità delle distinte menzioni geografiche, far riflettere i degustatori e il pubblico sull’importanza del fattore “terra-territorio” nella grandezza di un vino come il Barbaresco.

Il programma prevede banchi d’assaggio alla presenza diretta delle cantine ed esclusive Masterclass.

I volti del nebbiolo in Piemonte

Al banco d’assaggio saranno presentate altre espressioni legate al vitigno nebbiolo: un’enoteca selezionerà vini dalle denominazioni Barolo, Roero, Nebbiolo d’Alba, Albugnano e dall’Alto Piemonte. Un compendio che si propone di ampliare l’offerta dell’evento al grande pubblico che nel week-end frequenterà la città di Alba.

L’omaggio a Luigi Veronelli a 20 anni dalla sua morte

Ricorrono nel 2024 i 20 anni dalla scomparsa di Luigi Veronelli (29 novembre 2024); abbiamo pensato come associazione Go Wine che questa di Alba poteva essere un’occasione per ricordarlo con alcune iniziative.

Per l’importanza della sua persona, per il contributo che ha dato nel corso di tanti anni allo sviluppo di molti temi che riguardano il vino e la gastronomia; per il semplice fatto di tenere a mente persone e situazioni che non devono essere dimenticate.

Ci siamo confrontati con Arturo Rota, genero di Veronelli e curatore in questi anni Mostre e iniziative che sono culminate con la realizzazione de “Il Veronelli”, luogo che raccoglie il cuore del patrimonio culturale di Veronelli e si trova a Bariano, vicino a Bergamo.

Una sala dell’Hotel Calissano ospiterà pannelli e testi che esalteranno pensieri e parole del noto giornalista;

nel contesto una straordinaria Enoteca presenterà vini di cantine legate a Veronelli o che da Veronelli hanno ricevuto particolari attenzioni, prendendo come riferimento gli anni ’90.

Nelle prossime newsletter aggiornamenti sulle cantine presenti.

Le Masterclass

Per coloro che vorranno svolgere momenti più approfonditi di degustazione, sono in programma due Masterclass dedicate al Barbaresco venerdì 1 novembre: ore 14.00 e ore 16.00 e un evento speciale dedicato a Veronelli è in programma sabato 2 novembre alle ore 15,30.

Info: Associazione Go Wine – Tel. 0173 364631 e-mail [email protected]