Alba: bollettino meteo di Arpa Piemonte ha declassato l’allerta da arancione a gialla

Il bollettino meteo di Arpa Piemonte delle ore 13 ha declassato l’allerta da arancione a gialla. Il Coc è stato chiuso e si è già al lavoro per programmare i piccoli interventi di manutenzione e pulizia necessari dopo le forti piogge di questi giorni.

Il Sindaco Alberto Gatto: “L’allerta arancione si è conclusa senza grossi danni e disagi sul territorio. Ringrazio gli Uffici comunali e tutti i componenti del Coc, oltre ai volontari della nostra Protezione civile che hanno presidiato le zone più critiche in queste ore di maltempo. Ringrazio anche i cittadini per la collaborazione e l’attenzione prestata. La prevenzione è un aspetto importante per la gestione del rischio idrogeologico. Tra pochi giorni ricorre il trentennale dell’alluvione. Da allora molto è stato fatto grazie agli importanti interventi strutturali e di manutenzione e grazie all’impegno di tutte le persone impegnate nella Protezione civile”.