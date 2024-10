Torna il Laboratorio di Resistenza Permanente

XIV edizione, Il Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore è stato presentato lunedì 21 ottobre nel teatro di Serralunga d’Alba da Paola Farnetti nel corso di una serata, tutta esaurita, che ha visto anche la presentazione in anteprima regionale del nuovo, atteso libro di Aldo Cazzullo, storico amico della Fondazione, dedicato alla Bibbia. Giunto alla sua, Ilè stato presentato lunedì 21 ottobre nel teatro di Serralunga d’Alba danel corso di una serata, tutta esaurita, che ha visto anche la presentazione in anteprima regionale del nuovo, atteso libro di Aldo Cazzullo, storico amico della Fondazione, dedicato alla Bibbia. Dal 1° novembre al 25 aprile la Fondazione tornerà dunque ad ospitare incontri, lezioni, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le speranze della società di oggi. Si alterneranno sul palco grandi nomi della letteratura, dello spettacolo, del giornalismo, dello sport e della politica per confrontarsi con quella che, ormai, è una vera e propria comunità consolidata, che riflette intorno ai valori fondamentali per migliorare il presente. “Quest’anno, il filo conduttore di tutta la stagione sarà il concetto di TEMPO, dice Paola Farinetti, quel tempo che spesso manca o che non passa mai, quel tempo nel quale siamo immersi e spesso non ce ne accorgiamo, quel tempo che a volte sprechiamo e altre volte -più fortunate- mettiamo a frutto. Il tempo che c’è stato prima di noi e che chiamiamo comunemente storia, il tempo che verrà e che definiamo futuro e il tempo nostro, quello che scandisce le nostre vite, e che chiamiamo presente. Il tempo che ticchetta sugli orologi, il tempo che ha uno spirito che informa tutte le cose e le azioni e i fatti, il tempo cosmico che nemmeno riusciamo a percepire e di fronte al quale le nostre vite sono un soffio. Ognuno degli incontri di questa stagione, in qualche modo si riallaccerà a questi concetti, raccontando del passato, come farà ad esempio Paolo Mieli o del presente come faranno Andrea Malaguti o Riccardo Iacona o, ancora Francesco Costa. Ma ci sarà anche il tempo del futuro, con la lezione dell’astrofisica Simonetta Di Pippo e via così”. La stagione 2024-25 sarà inaugurata venerdì 1° novembre dallo scrittore Gianrico Carofiglio, che porterà alla Fondazione il suo ultimo libro “Elogio dell’ignoranza e dell’errore” (Einaudi) da cui prenderà spunto la sua lezione.

venerdì 8 novembre), il teatro ospiterà Andrea Malaguti, giornalista e fresco Direttore de “La Stampa” che ci parlerà di “Informazione, comunicazione e fake news” aiutando il pubblico a capire come fare a districarsi dalle innumerevoli notizie che i giornali, la tv e i social divulgano quotidianamente.

L’incontro di venerdì 15 novembre avrà come protagonisti il velista Giovanni Soldini e l’alpinista Simone Moro; terranno una lezione congiunta raccontando quelle passioni che sono diventate la ragione della loro vita e che rappresentano, a tutt’oggi, due estremi per certi versi misteriosi, del nostro pianeta: il mare per Soldini e la montagna per Moro.

Venerdì 22 novembre il teatro ospiterà un’altra coppia apparentemente insolita: Telmo Pievani, filosofo della scienza e evoluzionista, e Cristiano Godano, frontman dei Marlene Kuntz. Alla base della loro lezione ci sono i loro due libri, e l’uno presenterà l’altro avventurandosi in campi che non sono specificamente i suoi, ma che gli risuonano dentro.

Il giorno dopo, sabato 23 novembre, protagonista della serata sarà Pablo Trincia, giornalista e autore che per primo ha portato al grande pubblico il podcast in Italia con il grandissimo successo di “Veleno” o di “Il dito di Dio”, incentrato sul Naufragio della Costa Concordia o, più recentemente di “E poi il silenzio -Il disastro di Rigopiano”. Alla Fondazione racconterà “Come nascono le storie” prendendo spunto dal suo ultimo libro.

Il mese di novembre si concluderà con una serata all'insegna della musica. Sabato 30 novembre i giornalisti musicali Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus renderanno omaggio al cantautore Luigi Tenco accompagnati dalla chitarra e dalla voce di Giua. Per il primo fine settimana di dicembre l'appuntamento in teatro sarà doppio: venerdì 6 dicembre l'ospite sarà Paolo Mieli, giornalista e conduttore televisivo, con "Fiamme dal passato"; mentre sabato 7 dicembre, animerà il teatro della Fondazione Neri Marcorè, noto volto del cinema, del teatro e della televisione italiana.