L’ospedale di Verduno ospita il 3° congresso Ason Piemonte

Sabato 26 ottobre 2024 l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sarà sede del 3° Congresso Regionale ASON PIEMONTE, dal titolo “Certezze e dubbi nella gestione ambulatoriale dell’Osteoporosi”, un appuntamento per discutere le principali evoluzioni in tema di prevenzione, diagnosi e cura di questa invalidante patologia.

Il convegno, presentato dal dottor Giancarlo Rando (Direttore SC Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno), ospiterà gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità medica provenienti da tutta Italia, con una partecipazione importante, tra i relatori, dei professionisti operanti presso l’ASL CN2, sia in ospedale che sul territorio.

L’incontro approfondisce gli aspetti di una patologia molto trasversale, dall’ampio coinvolgimento specialistico, con non poche difficoltà e dilemmi per quanto riguarda la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e, infine, il follow up. In un’ottica mirata all’integrazione “territorio – ospedale – territorio”, si sottolineerà l’importanza del ruolo rivestito dal Medico di Medicina Generale per la governance dei pazienti affetti da questa patologia, nelle diverse fasi dell’approccio ai propri assistiti e nell’orientamento corretto verso indagini diagnostiche di screening, verso gli specialisti più indicati e verso i trattamenti più opportuni.

Il convegno, destinato a medici, odontoiatri, fisioterapisti-massofisioterapisti, dietisti, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica, avrà carattere residenziale e prevederà l’alternarsi di presentazioni frontali, tavole rotonde e momenti di discussione sui principali aspetti clinici e scientifici legati alla malattia.

Attraverso gli appuntamenti divulgativi e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, il nosocomio “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.