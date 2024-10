Un viaggio musicale tra le corde dell’arpa, con il duo Saravalli-Burani

Venerdì 25 ottobre alle ore 20.30 nella Sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini (via Roma 19, Cuneo) si tiene il concerto “Viaggio musicale… tra le corde”, un percorso di esplorazione delle potenzialità espressive dell’arpa che fa parte della Stagione Artistica 2024 dell’Istituto. La partecipazione è gratuita e non è necessaria la prenotazione.

Il duo composto dagli arpisti Fernanda Saravalli e Davide Burani presenta un programma che spazia tra diversi autori e stili musicali, offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare le molteplici sfaccettature dell’arpa: verranno eseguite opere di compositori noti come Johann Sebastian Bach (Corale dalla Cantata 147 “Jesus bleibet meine Freude” e Adagio dal Concerto in do minore per due clavicembali) e Charles Gounod (Marche Solemnelle nella trascrizione per due arpe di John Thomas, di cui verrà eseguito Dal tuo stellato soglio, preghiera dal Mosè in Egitto trascritta per due arpe), ma anche brani di autori meno conosciuti dal grande pubblico che hanno tuttavia contribuito significativamente al repertorio per arpa. Si tratta del portoghese Alfred Holy (“Festmusik, op. 13”), del francese Marcel Tournier, passato alla storia come “Poète de la Harpe” e professore di arpa più a lungo in servizio al Conservatorio di Parigi (Quatre préludes op. 16) e dello statunitense John Escosa (Tre Danze per duo di arpe).

Burani torna a Cuneo dopo la masterclass per gli studenti del Ghedini che si è tenuta nello scorso aprile; per il Ghedini questo concerto è un ulteriore appuntamento dedicato all’arpa dopo il festival Elettroclass di luglio, organizzato in collaborazione con la Salvi Harps e nel quale è stata protagonista l’arpa elettronica e elettroacustica.

Fernanda Saravalli è docente di Arpa al Conservatorio “Ghedini” e al Civico Istituto musicale “G. Verdi” di Asti; tiene inoltre masterclass in tutta Italia. Figlia d’arte, diplomata in arpa e didattica della musica presso il Conservatorio “Verdi” di Torino, si è esibita sia come solista sia in formazioni cameristiche in Italia ed all’estero; alla musica classica ha sempre affiancato attività nel campo della musica leggera, lavorando con numerosi artisti del calibro di Al Bano, Massimo Ranieri e Ivana Spagna.

Davide Burani, uno dei migliori e più premiati arpisti italiani, è titolare della cattedra di Arpa del Conservatorio “Peri – Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo ne’Monti; si esibisce regolarmente come solista e in formazioni cameristiche in Italia e nel resto del mondo. Ha al suo attivo numerose incisioni discografiche e le sue interpretazioni sono state trasmesse più volte da emittenti televisive e radiofoniche internazionali. Dal 2014 fino al 2021 ha fatto parte dell’Italian Chamber Opera Ensemble ed ha accompagnato il celebre baritono Leo Nucci nelle sue tournée internazionali.