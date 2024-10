Il Presidente Cirio e l’Assessore Vignale firmano due accordi di programma

Quest’oggi al 41° piano del Palazzo della Regione sono stati firmati gli Accordi di Programma riguardanti il territorio della Provincia di Cuneo. Si tratta di due accordi, il primo riguardante l’Area delle Langhe, mentre il secondo dell’Area Valli Cuneesi.

L’Accordo delle Langhe ha ricevuto un contributo pari a 6,501.701 euro suddivisi sui Comuni di Dogliani, Barolo, Benevello, Margarita, Torresina, Grinzane Cavour, Montà, Monforte d’Alba, Narzole, San Benedetto Belbo, Igliano. Gli interventi in questo Accordo sono: intervento di regimazione versante, riqualificazione e messa in sicurezza di via Torino a Dogliani, progetto di valorizzazione e restauro di bene culturale per attrazione turistica con allestimento spazi museali a Barolo, intervento di restauro e valorizzazione del parco storico del castello di Benevello, lavori di messa in sicurezza della viabilità del Ghetto nel centro storico a Margarita, interventi di riqualificazione, valorizzazione e strutturazione turistica di piazza Della Torre e aree limitrofe a Torresina, lavori di riqualificazione e potenziamento aree viabili e di sosta nel centro storico e a servizio dell’area Unesco castello di Grinzane Cavour, contenuti multimediali per l’allestimento del museo del tartufo bianco d’Alba – sede di Montà, lavori di messa in sicurezza e miglioramento percorsi pedonali nelle vie Roma e Monchiero a Monforte d’Alba, realizzazione di centro polifunzionale per lo studio, valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari locali a Narzole, restauro e risanamento conservativo della pertinenza della Censa di Placido a fini turistico-ricettivi a San Benedetto Belbo e lavori di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico del territorio comunale a Igliano.

L’Accordo delle Valli Cuneesi ha ricevuto un contributo complessivo pari a 5.114.417 euro suddivisi sui Comuni di Bagnolo Piemonte, Entracque, Boves, Mombasiglio, Frabosa Sottana, Lagnasco, Mondovì, Morozzo e Castelletto Stura. Gli interventi per questo Accordo sono la realizzazione nuova mensa presso il polo scolastico in via Don Milani di Bagnolo Piemonte, il completamento con ampliamento della pista di skyroll annessa al centro sportivo Gelas di Entracque, ristrutturazione e riadattamento all’uso del fabbricato “Villa Berrini” per Boves, la messa a norma della casa di riposo residenza al castello di Mombasiglio, l’abbattimento delle barriere architettoniche, nuovi servizi igienici, realizzazione di struttura sportiva, sopraelevazione edificio con finalità turistica a Frabosa Sottana, il completamento di opera relativa alla realizzazione di centro sportivo, palestra scolastica a Lagnasco, la realizzazione nuova palestra e spogliatoi in località Beila a Mondovì, i lavori di messa in sicurezza e sistemazione idrogeologica della sponda nord della collina del santuario del Brichetto a Morozzo e la riqualificazione ed efficientamento energetico di fabbricato polivalente di piazza Nuova a Castelletto Stura.

Alla presenza dei 44 Sindaci e rappresentanti di altrettanti Comuni Piemontesi, quest’oggi sono stati siglati sei accordi di programma, che rappresentano sei aree della regione, finanziati grazie ad un fondo di 26.377.400 euro.

Accordi che permetteranno di realizzare in altrettanti Comuni mense scolastiche, impianti sportivi, ristrutturazione di dimore storiche e valorizzazioni di parchi naturali. Un patto con le istituzioni locali che la Regione ha onorato attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) provenienti dall’Accordo sottoscritto il 7 dicembre del 2023 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Con la firma odierna andiamo a sbloccare importanti risorse grazie ai quali ben 44 Comuni piemontesi saranno in grado di realizzare opere fondamentali per le loro comunità – dichiarano il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore Gian Luca Vignale.

La presenza oggi, al Palazzo della Regione Piemonte conferma lo stretto legame e il rapporto di collaborazione che la Regione ha intrecciato nel corso degli anni con le amministrazioni locali e, con l’utilizzo dello strumento degli Accordi di Programma, la condivisione del percorso di realizzazione delle opere tra Regione e enti locali».

«Grazie agli Accordi di Programma finanziati con i Fondi di Sviluppo e Coesione la Provincia di Cuneo ha potuto beneficiare di contributi per 11 milioni e 616mila e 119,46 euro totali destinati a 20 realtà cuneesi. E’ l’ennesimo esempio dell’attenzione dell’amministrazione Regionale ai piccoli comuni piemontesi, che potranno realizzare opere e progetti attesi da anni», dichiara l’Assessore Paolo Bongioanni.

«C’è un doppio motivo di soddisfazione legato ai contributi che arriveranno nella Granda grazie all’Accordo di programma sottoscritto tra i sindaci e la Regione: siamo la provincia che riceve in totale la cifra più alta, pari a poco più del 40% dei 26 milioni che distribuirà in tutto la Regione e abbiamo anche il maggior numero di comuni coinvolti: venti su un totale di 44 nell’intero Piemonte. Ma quel che è più importante è che grazie a questi stanziamenti si potranno realizzare una serie di opere – dalla mensa scolastica agli spogliatoi per la pista di atletica, dal restauro della casa di riposo all’apertura di nuove strutture turistiche – in piccoli centri delle valli e della pianura e di Langhe e Roero, contribuendo così a migliorare la qualità della vita anche lontano dalle grandi città», conferma l’Assessore Marco Gallo.

«I primi dieci interventi, per un importo totale che sfiora i sei milioni, hanno per campo di azione le valli cuneesi. Nei dettagli si finanzia la mensa del polo scolastico di via don Milani a Bagnolo, si completa la pista di skiroll nel centro sportivo Gelas di Entracque e si recupera la villa Bernini a Boves. E ancora: quasi 300 mila euro serviranno per eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’efficienza energetica della casa di riposo “Al castello” di Mombasiglio, a Lagnasco si completerà finalmente il centro sportivo con attigua palestra per le scuole, a Mondovì si realizzeranno spogliatoi e nuova palestra al campo di atletica del Beila, a Morozzo si eseguiranno lavori per la messa in sicurezza della sponda nord della collina sulla quale sorge il santuario del Brichetto. Gli ultimi tre interventi riguardano Frabosa Sottana, con finanziamento di un milione per una nuova struttura sportiva, Castelletto Stura per la riqualificazione della Sala polivalente di piazza Nuova e Margarita per il restyling delle vie del centro. Dieci anche gli interventi tra Langhe, Roero e Alta Langa, per una somma quasi identica. Si va da Dogliani (riqualificazione di via Torino) a Benevello (restauro del parco storico del castello), da Barolo (recupero di un bene culturale a fini turistici) a Grinzane Cavour (nuove aree di sosta nel centro storico e attorno al castello). E ancora: Montà d’Alba (contenuti multimediali per il museo del tartufo), Monforte (sistemazione delle vie Roma e Monchiero) Narzole (un centro polifunzionale), Igliano (rigenerazione urbana) e Torresina (maquillage per piazza della Torre). E tra i beneficiari c’è anche il ripristino a fini turistici della Censa di Placido a San Benedetto Belbo, il paese di Beppe Fenoglio» conclude l’Assessore Marco Gallo