Cervere, presentata la 45^ Fiera del Porro: dal 9 al 24 novembre tradizione e novità si uniscono ancora (FOTO E VIDEO)

È stata presentata nella mattinata odierna, di fronte a un buon numero di autorità e intervenuti, la 45^ Fiera del Porro di Cervere che andrà in scena dal 9 al 24 novembre prossimi. Tanti i temi toccati nella conferenza stampa e condotta dalla verve del primo cittadino cerverese Corrado Marchisio. Primo a prendere la parola è stato l’assessore regionale all’agricoltura Paolo Bongioanni, il quale ha parlato delle iniziative messe in atto dalla regione Piemonte a tutela degli eventi e del programma di distretti del cibo che si sta sviluppando in questo periodo.

È stata poi la volta del Presidente del Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Porro Cervere, il senatore Giorgio Bergesio, il quale ha spiegato le caratteristiche del raccolto di quest’anno, abbondante ma rallentato dalle condizioni climatiche. Nonostante ciò i dati sulle vendite sono stati positivi e si respira fiducia nell’ente, nato oramai 28 anni fa e sempre più parte del tessuto sociale di Cervere.

Una delle associazioni che più rende possibile ogni anno di Fiera è la Pro Loco Amici di Cervere, il cui presidente Giovanni Rinero ha preso la parola ringraziando i circa 300 volontari che anche in quest’edizione dell’evento renderanno possibile il tutto. La natura volontaria di questo piccolo esercito (celebrato anche nel video introduttivo) è stata rimarcata nei tanti interventi che si sono susseguiti durante la mattinata, tra cui Teo Musso, Luca Crosetto (presidente della Camera di Commercio), Rocco Pulitanò e Daniela Salvestrin (in rappresentanza dell’ATL del Cuneese) e molti altri.

La 45^ Fiera del Porro di Cervere parte già con i migliori auspici, con gli eventi gastronomici a prenotazione già esauriti in poche ore dopo l’apertura delle prenotazioni. Ma sono tanti gli eventi in programma nei 15 giorni della manifestazione, molti dei quali legati a doppio filo con tante aziende della provincia come Baladin, Agrimontana e Inalpi, oltre a tante piccole imprese di eccellenze del territorio come di tutta Italia.

Proprio alle eccellenze sono legati due degli eventi gastronomici principali, ovvero le serate “Eccellenze d’acqua” ed “Ecellenze di terra” che legheranno il porro a tanti diversi piatti e ingredienti di Campania, Sicilia, Liguria, Veneto e Valle d’Aosta. Come detto questi sono due degli eventi già sold-out, ma potrebbero liberarsi dei posti con l’avvicinarsi della data.

Un paese intero è dunque pronto a bloccarsi in nome del porro, ma sarà senza dubbio un bel bloccarsi. La 45^ Fiera del Porro promette di essere una nuova edizione da tutto esaurito, con eventi pronti a soddisfare la curiosità (e la golosità) di tutti.

