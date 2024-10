Alba: presentata la quindicesima edizione dell’Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba

È tutto pronto per la quindicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba in programma domenica 27 ottobre 2024, gara inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. L’evento è stato presentato questa mattina, sabato 19 ottobre alle 10,30 nella Sala della Resistenza del Comune di Alba alla presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto e dell’assessore allo sport Davide Tibaldi e di un folto pubblico di autorità, appassionati e giornalisti.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba e ripropone agli atleti gli apprezzati servizi, pacchi gara, ristoro finale delle scorse edizioni.

La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe distanze che caratterizzano questa gara di 42,195 e 21 Km per atleti agonisti.

«Dallo scorso anno si corre anche la Maratona a staffetta “Relay” con squadre di quattro atleti a suddividersi la distanza di 42K, con frazioni di 11, 8, 8 e 15 km», ha sottolineato l’organizzatore Massimo Casagrande, presidente di Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero Asd. «Le “zone cambio” sono strategicamente ubicate nelle piazze centrali dei paesi, e traguardi parziali con arco gonfiabili e cronometraggio. Un modo per animare e coinvolegere maggiormente il centro storico e rendere ancora più protagonisti i paesi di Barbaresco, Neive e Treiso. Completano l’offerta outdoor anche due interessanti camminate. Molte le iscrizioni pervenute da diversi gruppi in arrivo da Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Giappone, oltrechè da ben 11 regioni italiane. Tra gli altri è presente per il quarto anno il campione del mondo norvegese di sci di fondo 50 km a Sapporo nel 2007 e altre medaglie d’oro in carriera, Odd Bjorn Hjelmeset».

La presentazione è stata l’occasione anche per esporre e illustrare in anteprima il Trofeo d’Artista realizzato da Osvaldo Mascarello, artista viaggiatore.

Ulteriori informazioni e regolamento si possono trovare sul sito www.triangolosport.it