Volley B1/F e B2/F – La Libellula è ospite di Villa Cortese, per Alba è il momento dell’esordio in casa

Secondo turno dei campionati di Serie B e ovvia seconda apparizione delle due compagini cuneesi chiamate a disputare Serie B1 e Serie B2. Sia Libellula Banca CRS che L’Alba Volley hanno iniziato la serie dei loro impegni ufficiali al meglio, con due successi da tre punti. Entrambe hanno serie possibilità di replicare, ma avranno di fronte sestetti temibili.

In Serie B1 la Libellula Banca CRS rende visita a una pericolosissima GSO Villa Cortese. La compagine lombarda si è qualificata ai playoff nella scorsa stagione ed ha confermato diverse interpreti di quella cavalcata, anche se all’esordio ha faticato a sorpresa a Santena ed è uscita sconfitta solamente al tiebreak. Le braidesi di coach Barisciani hanno invece performato molto bene in casa contro la Don Colleoni Bergamo e si presentano con fiducia alla gara. Difficile fare un pronostico in vista della gara, in particolare alla seconda giornata di campionato.

Parlando invece di Serie B2, L’Alba Volley ha avuto un’ottima prima giornata vincendo a Milano e partecipando alla nostra trasmissione “Terzo Tempo” con il suo allenatore Diego Ficarra e la palleggiatrice Aurora Fatiguso (rivedi qui la puntata). Per questo secondo turno le albesi esordiscono tra le mura amiche del Pala Centro Storico con un’altra compagine dalle ambizioni altissime, il CUS Torino. La compagine universitaria ha assemblato un roster con diverse giocatrici di esperienza che hanno militato in Serie superiori: la sfida alle porte è dunque un primo test importante per le ambizioni del sodalizio albese.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 2 (19/10)

Club Italia – Volley Parella Torino

GSO Villa Cortese – Libellula Banca CRS

Rothoblaas Volano – Trentino Energie Arg.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Mts Tecnicaer Santena

Clericiauto Cabiate – Capo D’Orso Palau

Pall. Don Colleoni – Sim Immobiliare Novara

Volley Academy V&V – Savis Vol-Ley Academy

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Clericiauto Cabiate 3 Rothoblaas Volano 3 Sim Immobiliare Novara 3 Capo D’Orso Palau 3 Libellula Banca CRS 3 Savis Vol-Ley Academy 3 Mts Tecnicaer Santena 2 GSO Villa Cortese 1 Club Italia 0 Pall. Don Colleoni 0 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 0 Volley Academy V&V 0 Trentino Energie Arg. 0 Volley Parella Torino 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 2 (19/10)

Pallavolo Florens – Igor Volley Trecate

Tecnilux Pavia – Ascot Moncalieri Toplay

Club 76 Fenera Chieri – Acrobatica Group Alessandria

L’Alba Volley – CUS Torino

MTV Guffanti Group – G.S. Cagliero

Bonprix Teamvolley – Lilliput Pallavolo

CUS Pavia – Viscontini Tea Consulting

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA