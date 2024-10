Provincia, si è insediato il nuovo Consiglio provinciale

Si è insediato venerdì mattina 18 ottobre ed è già operativo il nuovo Consiglio provinciale uscito dalle urne del 29 settembre scorso. I dodici consiglieri provinciali sono stati eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali della Granda con l’alta percentuale del 71,15% degli aventi diritto. I neo eletti vanno a comporre l’organo di supporto al presidente Robaldo, fino al termine del mandato nel 2026.

I neo consiglieri sono espressione di tre liste che hanno espresso quattro eletti ciascuna. La lista “La Nostra Provincia” è rappresentata da Alberto Gatto sindaco di Alba, Loris Emanuel consigliere provinciale uscente e sindaco di Moiola, Davide Sannazzaro consigliere provinciale uscente e sindaco di Cavallermaggiore e Stefania D’Ulisse consigliere comunale di Cuneo. Per la lista “Ripartiamo dalla Granda” ci sono Simone Manzone sindaco di Guarene, Rocco Pulitanò ex consigliere provinciale e consigliere comunale a Mondovì, Roberto Baldi sindaco di Bagnolo Piemonte e Massimo Antoniotti consigliere provinciale uscente e consigliere comunale di Borgomale. La lista “Patto Civico per la Granda” è rappresentata da Pietro Danna già consigliere provinciale e consigliere comunale a Monastero Vasco, Silvano Dovetta consigliere provinciale e sindaco di Venasca, Vincenzo Pellegrino consigliere provinciale e consigliere comunale a Cuneo e Ivana Casale sindaco di Manta.