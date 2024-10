Le Camere di commercio alpine Aderenti al progetto Alps Benchmarking lavoreranno alla stesura del Libro Bianco sulle esigenze delle Terre Alte

Il Salone d’Onore della Camera di commercio di Cuneo è stato teatro del Convegno “Vivere, Lavorare e fare impresa nelle Terre Alte” organizzato nell’ambito delle attività di Alps Benchmarking, la rete costituita dalle Camere di commercio dell’arco alpino italiano a cui hanno aderito le camere di Cuneo, Treviso-Belluno, Trento, Aosta, Bolzano, Sondrio e Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte.

Alps Benchmarking dal 2011 opera su tematiche di interesse comune, conduce analisi quantitative su dinamiche di rilevanza condivisa con l’obiettivo di valorizzare le competenze e specificità territoriali con una grande attenzione rivolta a innovazione, sostenibilità e qualità.

Il Convegno, che ha coinvolto il Presidente di Uncem Marco Bussone nel ruolo di moderatore, è stata un’eccellente occasione di ascolto, confronto e collaborazione tra le diverse realtà alpine.

I lavori sono stati aperti dal saluto della Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, seguita dal Presidente della Camera di commercio Luca Crosetto, dal Prefetto Mariano Savastano, dall’Assessore regionale alla montagna Marco Gallo e dal Presidente della Provincia Luca Robaldo.

L’incontro è entrato nel vivo con l’intervento di Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano e coordinatore del tavolo di lavoro Alps Benchmarking.

Georg Lun, direttore dell’I.R.E. è entrato nello specifico della tematica legno presentando un confronto socio-economico della filiera bosco-legno nell’arco alpino italiano da cui si evincono punti di forza e di debolezza, le criticità e le tante difficoltà contro cui deve agire chi intende svolgere un’attività economica nelle Terre Alte.

L’evento è proseguito con la presentazione di tanti casi virtuosi e best practice dell’arco alpino. Il Vicepresidente della Camera di commercio di Cuneo Fabiano Porcu ha chiuso la prima parte del Convegno evidenziando i tanti problemi che deve superare chi intende svolgere un’attività economica nelle Terre Alte soffermandosi sullo spopolamento e sulla necessità di una gestione sostenibile.

La giornata è proseguita con una tavola rotonda nel corso della quale i protagonisti del territorio alpino hanno discusso su come costruire un futuro possibile per chi abita le Terre Alte.

Il Presidente Luca Crosetto ha concluso i lavori sottolineando come l’incontro sia stato una splendida opportunità per fare squadra e rafforzare i legami tra le diverse comunità alpine puntando a far salire a bordo del progetto altre realtà alpine per lavorare insieme verso un futuro prospero e sostenibile.

“Le Alpi sono caratterizzate da una grande diversità ma, nello stesso tempo, sono accomunate da problematiche simili e da un comune sentire e appuntamenti come quello odierno sono fondamentali per discutere e condividere esperienze, con l’obiettivo di trovare soluzioni comuni – afferma il Presidente Luca Crosetto – Alps Benchmarking deve far salire a bordo altre Camere di commercio alpine e diventare uno spazio in cui le idee continuano a fiorire per poi trasformarsi in progetti concreti e dalla giornata odierna è emersa la volontà di costruire insieme un Libro Bianco sulle esigenze delle Terre Alte da sottoporre ai decisori politici.”