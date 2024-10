Ad Alba Appuntamento con le tipicità locali nel mercato di Campagna Amica

Domenica 20 ottobre ad Alba, nell’ambito della 94esima Fiera internazionale del Tartufo Bianco, sarà una giornata all’insegna delle bontà contadine firmate Coldiretti Campagna Amica.

Dalle ore 9 alle 18, albesi e visitatori della Fiera troveranno un ricco mercato Campagna Amica in piazzetta Costanzo Bubbio antistante l’ex Tribunale. Sotto i caratteristici gazebo gialli, gli agricoltori proporranno una gamma variegata di prodotti 100% piemontesi in una tavolozza di sapori e colori unici, con la sicurezza della qualità che contraddistingue il marchio Campagna Amica.

Si potranno acquistare e portare in tavola nocciole e trasformati, miele e prodotti dell’alveare, formaggi, salumi, farine di antichi cereali, pane, pizza e focaccia, biscotti, composte, marmellate, succhi, vini, liquori, tisane e molto altro ancora.

“Con Campagna Amica portiamo ad Alba un tripudio di bontà a Km zero, senza alcuna intermediazione di tipo commerciale o logistico. Per i nostri produttori i mercati si confermano straordinarie occasioni di dialogo con i consumatori, nostri primi alleati con la loro sensibilità per il cibo buono, genuino e locale, nella difesa dell’economia di un territorio dalla grande vocazione agricola” afferma il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“La vendita diretta nei mercati contadini punta sull’incontro tra produttore e consumatore, ma è anche una leva per responsabilizzare e trainare la filiera verso una maggiore trasparenza e un consumo più consapevole, per valorizzare l’origine territoriale del cibo che portiamo in tavola, battaglia storica della nostra Coldiretti” spiegaCesare Gilli, Segretario di Coldiretti Alba.

Il mercato di domenica 20 ottobre è preludio dell’evento clou dell’autunno Campagna Amica ad Alba, il “Campagna Amica Day”, che vestirà di giallo piazza Duomo nel weekend del 16 e 17 novembre.