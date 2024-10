Come riscaldarsi con le biomasse legnose tutelando l’aria e l’ambiente

Sei tutorial su Youtube

La campagna si articola con spot e inserzioni su giornali, tv, radio e un ampio spazio anche sui nuovi media, compresi i social.

Su Youtube, per esempio, sono già stati caricati una serie di video, compresi sei tutorial, per una sorta di alfabeto su come scaldarsi con la legna in modo corretto, condotti dall’esperto Andrea Crocetta. Si parte dal combustibile, cioè la legna e le caratteristiche, e si va avanti spiegando come si fa una catasta (non è scontato come può apparire), le regole dell’accensione, la gestione della combustione, i generatori e la manutenzione, gli impianti più adatti per gli edifici.

Pillole di saggezza vengono dispensate anche da Fiammetta e Bòsc, le due mascotte della campagna, che attraverso una serie di cartoon guidano al corretto uso della legna. E poi decine di incontri e visite guidate ad impianti modello in varie località del Piemonte, con esperti della Regione che spiegano nei dettagli qual è il modo giusto di scaldarsi secondo «il calore della tradizione» valorizzando una filiera di approvvigionamento locale, corta e sostenibile.

I comportamenti da tenere a mente

Gli obiettivi? Sviluppo della gestione forestale, favorire l’impiego di una fonte rinnovabile, dimezzare nel giro di pochi anni le emissioni derivanti dalla combustione di combustibili legnosi per rispettare i parametri fissati dal Piano di qualità dell’aria con azioni sinergiche che ricomprendano generatori, filiera e qualità dei combustibili e coinvolgano tutti gli attori della filiera, dal boscaiolo al manutentore della caldaia fino all’utente finale.

Un’attenzione particolare va dedicata alla qualità della legna, requisito essenziale. A cominciare dal suo grado di umidità: più la legna è secca più la combustione è efficiente. L’acqua contenuta nel legno, oltre a “rubare” energia per evaporare, abbassa la temperatura della fiamma e favorisce la formazione di condense e depositi pericolosi per la salute e la sicurezza. Non solo: bisogna scegliere legna di qualità, poi spaccarla (mai ciocchi tondi) e infine seccarla e stoccarla correttamente in catasta (almeno due anni) per ridurre al minimo l’umidità. Una volta collocata nella stufa, con i pezzi più grandi sotto e via via quelli più piccoli sopra, accenderla dall’alto con un accendifuoco, avendo cura di favorire una buona circolazione dell’aria. Da evitare carta, cartone, rametti e cassette per l’innesco.

Per saperne di più

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/una-campagna-comunicazione-per-sostenibilita-della-filiera-bosco-legno-energia