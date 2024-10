Alberto Basso premiato dal presidente Mattarella, i complimenti del comune di Saluzzo

Il Professore Alberto Basso, saluzzese, musicologo, fondatore dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e Presidente Onorario della Scuola APM è stato premiato, mercoledì 16 ottobre, dal Presidente Sergio Mattarella con il premio Presidente della Repubblica.

Autore di oltre cinquecento pubblicazioni e circa 130 trasmissioni radiofoniche dedicate a Johann Sebastian Bach, è comunemente riconosciuto come il massimo studioso in Italia, nel 1986 ha fondato l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e nel 1984 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

In occasione del conferimento di questo importante premio, vogliamo ricordare la Sua generosità nella donazione alla Città di Saluzzo della sua privata collezione, conosciuta come “Fondo Basso”, ospitata oggi nei locali della ex Biblioteca Civica, sotto la gestione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Lo ringraziamo inoltre per il prezioso contributo alla vita culturale cittadina e alle attività della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di cui è Presidente Onorario.

Introdotto nel 1949, il Premio “Presidente della Repubblica” è uno dei più prestigiosi riconoscimenti italiani che viene assegnato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dall’Accademia Nazionale di San Luca alle personalità e istituzioni di spicco nell’ambito della musica, delle arti e della scienza come Luciano Berio nel 2003, Claudio Abbado nel 2004, Maurizio Pollini nel 2006 e al Soprano saluzzese Magda Olivero nel 2008.