Si chiuderanno il prossimo 7 novembre 2024 le iscrizioni al MASTER EXECUTIVEin Management dell’Impresa Agraria Sostenibile, prima edizione del master organizzato da SAA-School of Management di Torino in collaborazione con COREP (Consorzio Per la Ricerca e l’Educazione Permanente che annovera tra i suoi consorziati l’Università degli Studi di Torino e l’Università di Messina), Coldiretti Piemonte e INIPA Nord Ovest (Istituto per la Formazione Professionale Agricola).

“La proposta – riferisce Filippo Monge, docente di Economia e Gestione delle Imprese ed Economia dell’Innovazione presso l’Università degli Studi di Torino e presidente del comitato scientifico del master –rivolta a diplomati, neolaureati, giovani imprenditori e professionisti non solo in ambito tecnico-economico, ma anche ad amministratori e dipendenti di organizzazioni professionali e sindacali, muove dalla necessità di colmare una domanda, sempre più crescente, di competenze nella gestione attenta ed efficiente delle aziende agricole, nelle loro varie dinamiche e articolazioni”.

Le lezioni, tenute da docenti dell’Università di Torino e del sistema COREP e da esperti e tecnici indicati da SAA-School of Management, COLDIRETTI Piemonte e INIPA Nord Ovest avranno inizio nel mese di novembre 2024 (salvo proroghe nei termini di iscrizione), con cadenza settimanale/quindicinale (s.v.), e si terranno, in modalità a distanza (on-line, didattica sincrona), il mercoledì e venerdì, dalle ore 18 alle 21 e il sabato, dalle 9 alle 12 (cerimonia conclusiva di consegna degli attestati: sabato 10 maggio 2025, ore 10, campus SAA-Torino).

“Da subito abbiamo dato la disponibilità a collaborare all’organizzazione di tale Master proprio perché si tratta di un percorso di livello che va incontro alle necessità del momento in cui l’agricoltura ha bisogno di essere messa al centro dell’attenzione e, allo stesso tempo, necessita di avere persone sempre più qualificate e appositamente formate per far fronte a tutte le complessità che il settore ha al suo interno – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Coldiretti, come forza sociale del Paese, è sempre attenta agli aspetti formativi e ad offrire ai suoi associati possibilità di crescita sul territorio”.

“Siamo onorati di poter essere parte di questo progetto formativo poiché oggi, sempre più, l’agricoltura rappresenta un tassello fondamentale dell’economia piemontese – afferma Monica Monticone, presidente di INIPA Nord-Ovest -. Tra i nostri obiettivi abbiamo proprio quello di qualificare il tessuto imprenditoriale attraverso l’organizzazione di proposte che possano sostenere e incentivare la crescita del sistema agroalimentare”.

Molti i temi che verranno trattati in aula: dai modelli organizzativi dell’azienda agraria, alla finanza d’impresa, alla creazione e innovazione d’impresa (nuovi modelli di business), alle strategie di marketing, al diritto agrario e ambientale.

Informazioni: +39. 011 6399254 o scrivendo a [email protected]