L’Alba Volley: weekend intenso per le squadre del Settore Giovanile

Fine settimana intenso per le squadre giovanili de L’Alba Volley. Il gruppo Serie D, U18, U16 regionale è reduce da un weekend in cui ha affrontato match impegnativi: sabato scorso contro Boves (serie D) e domenica in U16 contro In Volley, una delle candidate al titolo regionale.

Ecco le parole di coach Biestro : “Tanto lavoro in palestra sulla tecnica per poter imbastire un gioco che possa mettere in difficoltà formazioni esperte.” Lunedì sera, invece, con il debutto casalingo in U18, la nostra giovane formazione ha portato a casa un netto 3-0 contro la squadra del Volley Roero.

Ottimo lavoro per la nostra U13 che ha affrontato il New Volley Asti, vincendo per 3-1. Una buona prova essendo la prima partita della stagione, in trasferta e in una categoria superiore (U14).

SERIE D

Virtus Boves-L’Alba Volley 3-0

(25/18-26/24-25/17)

UNDER 16 REGIONALE

In Volley Piemonte-L’Alba Volley 3-0

(25/22-25/9-25/15)

UNDER 18

L’Alba Volley-Volley Roero 3-0

(25/12-25/17-25/5)

UNDER 13 in U14

New Volley Asti-L’Alba Volley 1-3

AQ