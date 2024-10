Torna “Gusta Cherasco”: enogastronomia, cultura del cibo e scoperta del territorio

Cherasco si veste nuovamente a festa per ospitare la quarta edizione di Gusta Cherasco, la kermesse nata nel 2021 organizzata dal Comune di Cherasco e dalle Associazioni Cherasco Eventi e Gusta Cherasco, con l’obiettivo di promuovere e sostenere le innumerevoli specialità ristorative, enogastronomiche legate al mondo dell’ospitalità del territorio, con qualche chicca proveniente da altre zone del Piemonte e d’Italia.

Un vero e proprio viaggio nei sapori più autentici per scoprire e gustare particolarità del territorio. Accanto a queste prelibatezze, si aggiungono quest’anno tipicità provenienti dall’ Emilia Romagna, regione ospite dell’edizione 2024 per una due giorni all’insegna dello scambio cultural–gastronomico e degli abbinamenti intriganti.

L’appuntamento è per sabato 19 ottobre, dalle 11 alle 23 e domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 21, nel cuore della cittadina piemontese, presso la Piazza Arco del Belvedere. Lunedì 21 ottobre, ore 20 chiusura nel segno della solidarietà con una cena benefica, sempre al coperto sotto la tensostruttura che si trova nella piazza dell’Arco del Belvedere.

La manifestazione si aprirà sabato 19 ottobre, a partire dalle 10,00, con l’inaugurazione alla presenza delle autorità e dell’ambasciatore di Gusta Cherasco di questa edizione, Domenico Pavan.

A seguire, inizierà la festa. Saranno circa 50 gli espositori che prenderanno casa nella “Piazza del vino e del cibo” proponendo le tipicità enogastronomiche di un territorio ricco di eccellenze e da sempre votato all’ospitalità turistica, capace di offrire ai turisti sapori, emozioni, bellezze naturali e tante occasioni di benessere. I visitatori potranno così curiosare tra i diversi stand, degustare e acquistare prodotti deliziosi e unici nel loro genere, scoprire nuovi sapori e conversare con i produttori presenti alla manifestazione, per conoscere dal vivo storie virtuose di eccellenza produttiva e artigiana.

LE MASTERCLASS E GLI APPUNTAMENTI GOLOSI

Sabato 19 ottobre, il focus sarà sui produttori dei prodotti piemontesi ed emiliano-romagnoli, pronti ad accogliere i visitatori con assaggi e degustazioni.

In entrambe le giornate ci sarà la possibilità di degustare presso il Ristorantino piatti tipici accompagnati da vini e altre eccellenze del territorio, grazie alla collaborazione con l’Associazione cuochi della Provincia di Cuneo.

A partire dalle ore 18,00 intrattenimento musicale con Raffaella che farà da sottofondo per l’ora dell’aperitivo.

Nella serata di sabato è programmata, a partire dalle 21.30 sotto i Portici Mantica, Gusta Cherasco incontra il Sigaro, una degustazione dedicata a un pubblico maggiorenne in cui il sigaro sarà gustato in abbinamento al Rum e ai Baci di Cherasco.

Tra le novità di quest’anno: un mercato dell’artigianato nelle vie del centro che colorerà la giorna-ta di domenica 20 ottobre, tra artigiani e produttori di ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, gioielli e produzioni artistiche di vario genere.

La giornata di domenica 20 ottobre si apre con la Conferenza dal titolo Prati Stabili e la Pastorizia a cura di Renato Maunero, l’Az. Agricola Sapiro e l’Az. La Servaja alle ore 10,30.

Ore 15,00 Laboratorio dal titolo Pasta Fresca Emiliana Romagnola a cura del ristorante Don Abbondio di Forlì – Chef Andrea Erbacci che tratterà le differenti tipologie di pasta fresca. Su prenotazione al tel. 0172.427050.

La due giorni non può che finire con un brindisi in occasione della masterclass sul vino a cura del Versante Occidentale dal titolo Degustazione dell’annata 2020 di Alberto Voerzio e Umberto Fracassi con i produttori alle ore 17,30. Su prenotazione al n. 0172.427050.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in un Lab dedicato in Piazza del Municipio.

NOVITA’ CONCORSO FUNGHI

Per la prima volta nell’edizione di Gusta Cherasco 2024 su iniziativa del Dott. Marino Balma, in collaborazione con l’Associazione Cherasco Eventi ci sarà il concorso di funghi. Una nuova occasione per gli appassionati di fotografia naturalistica e micologia di immortalare e condividere gli esemplari più affascinanti.

I cesti dei vincitori verranno valorizzati ed esposti durante l’evento nella sezione dedicata agli Amici dei Funghi. L’esposizione sarà quindi un momento di celebrazione della natura; un’occasione per scoprire, attraverso gli occhi dei partecipanti, la straordinaria varietà di funghi che popolano i nostri boschi.

Il gran finale è fissato per domenica 20 ottobre alle ore 15,30 quando verranno annunciati i nomi dei vincitori per le categorie Il cestino più bello, Il fungo più grande, Il fungo più bello, scelti da una giuria qualificata e da un giudizio popolare.

NON SOLO CIBO…

Se il cibo e il vino saranno i principali protagonisti della due giorni di Gusta Cherasco, ampio spazio sarà dato anche allo spettacolo, all’arte e alla scoperta del territorio.

Sabato 19 e domenica 20 (entrambi i giorni a partire dalle ore 15.00 con partenza dal Municipio) i più sportivi avranno l’occasione di salire in sella a una e-bike noleggiata da Idea Bici, per immergersi nelle colline e nei vigneti che circondano Cherasco, in un tour guidato che li porterà a scoprire i tesori naturali e artistici del territorio. Per info e prenotazioni 338.6420588 o 0172.495864.

Non mancheranno, come sempre, momenti dedicati ai più piccoli grazie alla collaborazione con Albero Inverso che in entrambe le giornate, a partire dalle 14.30, intratterrà i giovani partecipanti con laboratori di “Artisti per un giorno – Disegna con il filo. Sai che puoi disegnare con un filo?

Crea cornici e disegni con il filo di lana”. Per info e prenotazioni 333.4047601. Un modo divertente per dare sfoggio della propria creatività!

Domenica alle ore 16,30 sarà sempre dedicato ai bambini il laboratorio “Dal latte al formaggio” a cura di Renato Maunero. Su prenotazione al n. 0172.427050.

Sotto i Portici Mantica si potrà ammirare la bella mostra fotografica intitolata “To-Be” ad opera dei ragazzi de “Il Sorriso” che ritrae ciascun partecipante in set fotografici appositamente costruiti ad hoc, e li rende protagonisti di un loro sogno. Un modo per diffondere la cultura e la libertà di voler Essere, attraverso la propria individua¬lità.

SOLIDARIETA’

Gusta Cherasco non si ferma però nel week end ma prosegue con un’appendice dedicata alla soli-darietà. Lunedì 21 ottobre a partire dalle 20, infatti, presso il padiglione, è in programma una Cena solidale, in collaborazione con l’Associazione Il Sorriso, l’Associazione Cuochi della Provincia di Cuneo e ristoranti di Cherasco. Il servizio verrà svolto da Montebellina Osteria Sociale.

Menù classico o a base di Lumache. Per prenotazioni: tel. 0172.427050.

Orario manifestazione: Sabato 11-23 / Domenica 10-21

L’ingresso è gratuito e la manifestazione si svolgerà al coperto

Servizio taxi e navette

Per maggiori Informazioni: Ufficio Turistico 0172.427050