Volley B1/F e B2/F – L’Alba Volley è corsara a Milano con il G.S. Cagliero, buon esordio casalingo per la Libellula

Inizia come meglio non potrebbe la stagione di L’Alba Volley e Libellula Banca CRS nei campionati di Serie B di pallavolo femminile. Sia la compagine albese che quella braidese conquistano successi da tre punti, assolutamente non scontati alla vigilia, e compiono due primi passi di qualità in competizioni dall’alto coefficiente di difficoltà.

L’apertura è dedicata alle ragazze de L’Alba Volley, che nella prima giornata del campionato di B2 si impongono nell’inusuale trasferta milanese in casa del G.S. Cagliero. Le atlete guidate dal confermato coach Diego Ficarra approcciano la sfida nel miglior modo possibile, conquistando i primi due set con parziali netti; nella terza frazione c’è più equilibrio, ma sono sempre le ospiti a conquistare il successo e i tre punti.

Sabato sera la compagine albese farà il suo atteso debutto casalingo, con una sfida immediatamente intrigante. Al Pala Centro Storico di Alba arriverà infatti il Cus Torino, che a sua volta ha ottenuto un successo all’esordio, sconfiggendo in tre set la Tecnilux Pavia.

Passando alla B1, la Libellula Banca CRS inizia con un sorriso la sua stagione piegando in quattro set le bergamasche della Pall. Don Colleoni. Le ragazze di coach Barisciani approcciano la sfida nel migliore dei modi e conquistano il primo set per 25-13. La reazione delle lombarde è veemente, e si torna subito in parità, ma breve: le padrone di casa ritornano a macinare gioco nel terzo e quarto parziale e vincono la contesa.

In un campionato come quello di B1, reso ancora più difficile dalla riduzione da cinque a quattro gironi, un successo di questo tipo è importante sia per la classifica che per il morale e getta solide basi per il futuro. Nella seconda giornata le braidesi affronteranno la prima trasferta stagionale contro un’altra compagine lombarda, la GSO Villa Cortese.

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 1 (12/10)

Volley Parella Torino – Rothoblaas Volano 0-3

Mts Tecnicaer Santena – GSO Villa Cortese 3-2

Savis Vol-Ley Academy – Club Italia 3-1

Capo D’orso Palau – G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 3-0

Libellula Banca CRS – Pall. Don Colleoni 3-1

Sim Immobiliare Novara – Volley Academy V&V 3-0

Trentino Energie Arg. – Clericiauto Cabiate 0-3

SERIE B1, GIRONE A – CLASSIFICA

Clericiauto Cabiate 3 Rothoblaas Volano 3 Sim Immobiliare Novara 3 Capo D’Orso Palau 3 Libellula Banca CRS 3 Savis Vol-Ley Academy 3 Mts Tecnicaer Santena 2 GSO Villa Cortese 1 Club Italia 0 Pall. Don Colleoni 0 G.S. Fo.Co.L Volley Legnano 0 Volley Academy V&V 0 Trentino Energie Arg. 0 Volley Parella Torino 0

SERIE B1, GIRONE A – GIORNATA 2 (19/10)

Club Italia – Volley Parella Torino

GSO Villa Cortese – Libellula Banca CRS

Rothoblaas Volano – Trentino Energie Arg.

G.S. Fo.Co.L Volley Legnano – Mts Tecnicaer Santena

Clericiauto Cabiate – Capo D’Orso Palau

Pall. Don Colleoni – Sim Immobiliare Novara

Volley Academy V&V – Savis Vol-Ley Academy

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 1 (12/10)

Igor Volley Trecate – Club 76 Fenera Chieri 1-3

CUS Torino – Tecnilux Pavia 3-0

Viscontini Tea Consulting – Pallavolo Florens 0-3

G.S. Cagliero – L’Alba Volley 0-3

Ascot Moncalieri Toplay – Bonprix Teamvolley 3-0

Lilliput Pallavolo – CUS Pavia 3-0

Acrobatica Group Alessandria – MTV Guffanti Group 3-0

SERIE B2, GIRONE A – CLASSIFICA

L’Alba Volley 3 CUS Torino 3 Acrobatica Group Alessandria 3 Lilliput Pallavolo 3 Pallavolo Florens 3 Ascot Moncalieri Toplay 3 Club 76 Fenera Chieri 3 Igor Volley Trecate 0 Bonprix Teamvolley 0 Viscontini Tea Consulting 0 CUS Pavia 0 MTV Guffanti Group 0 Tecnilux Pavia 0 G.S. Cagliero 0

SERIE B2, GIRONE A – GIORNATA 2 (19/10)

Pallavolo Florens – Igor Volley Trecate

Tecnilux Pavia – Ascot Moncalieri Toplay

Club 76 Fenera Chieri – Acrobatica Group Alessandria

L’Alba Volley – CUS Torino

MTV Guffanti Group – G.S. Cagliero

Bonprix Teamvolley – Lilliput Pallavolo

CUS Pavia – Viscontini Tea Consulting