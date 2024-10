“FAI Sport con arte” attività per le scuole

I servizi educativi del FAI Castello della Manta hanno tenuto, mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024, un Educational Day rivolto agli insegnanti. Oggetto dell’incontro è stato la presentazione dell’iniziativa dedicata alle scuole di “FAI sport… con arte!” progetto finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e realizzato grazie alla collaborazione tra il Castello della Manta, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e l’A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia, due realtà protagoniste del territorio, eccellenze riconosciute nei rispettivi ambiti. Il progetto FAI sport… con arte! mette al centro lo studente, adulto di domani, offrendogli un’esperienza consapevole che unisce storia, arte, natura, territorio e cura del sé attraverso una pratica, il cammino sportivo, semplice, divertente, salutare ed in connessione con l’ambiente in un contesto culturale di pregio: alla visita del Castello si unisce la camminata in collina per un’attività completa di circa tre ore. L’iniziativa ha l’ambizione di promuovere l’attività fisica attraverso un approccio culturale, sottolineando come il benessere psicofisico e ambientale siano effettivamente interconnessi. Le buone abitudini si imparano divertendosi!

Grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, gli Istituti scolastici di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta potranno beneficiare di una riduzione del costo dell’attività (€ 7,00 anziché € 12,00). Gli istituti del territorio potranno inoltre beneficiare di 500 visite gratuite (sino ad esaurimento). L’attività è da svolgere entro il 13 dicembre 2024.

Nella primavera 2025 questa particolare offerta che unisce la visita al Castello ed il cammino non sarà riservata solo alle scuole ma verrà proposta a tutti gli interessati: sei appuntamenti da non perdere nei mesi di marzo, aprile e maggio (due al mese).

Per informazioni www.castellodellamanta.it

Mail: [email protected]