Serie D: Zito e Cappadonna “castigano” il Saluzzo, 0-2 in favore della Vogherese

Tanta buona volontà e tanto impegno, non sono bastati. Al Saluzzo, oggi pomeriggio, è soprattutto mancato il gol. Nei momenti migliori dei granata marchionali, tra primo e secondo tempo, sono arrivate le due marcature della Vogherese. 0-2 il punteggio finale per i lombardi, un risultato duro da digerire perchè arrivato con una concorrente per il mantenimento della categoria. Certamente, il cammino ancora a disposizione è lungo. Ma la classifica inizia a prendere forma. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

L’undici titolare della Vogherese, all’ingresso in campo e durante i saluti di rito, ha indossato una maglia speciale con il numero 1 per esprimere vicinanza e affetto al compagno e portiere Alessandro Guarnone (per lui, grave infortunio in occasione del match di domenica scorsa a Voghera con il Vado ndr).

Saluzzo con il tradizionale completo granata, Vogherese in bianco con richiami rossoneri. Mister Cacciatore ripropone immediatamente Rivoira e Castineira, dall’inizio. Panchina per il neo-arrivato Samuele Scotto. Ottimo guizzo di Vaiarelli sul lato sinistro, entra in area ma non trova lo specchio della porta al secondo minuto. Sinistro a mezza altezza e potente di Castineira dai 20 metri al 23′, Rossi in tuffo è costretto a rifugiarsi in corner. Gol della Vogherese: al primo vero affondo, gli ospiti passano al 33′ con Zito che approfitta di un’indecisione della difesa granata e sotto porta batte Pietroluongo (0-1). Ospiti vicini al raddoppio al 38′, Zito si lancia verso la porta marchionale e dal limite lascia partire un destro con la sfera che sfiora il palo sinistro In piena area al 45′, girata a botta sicura di D’Arcangelo che viene respinta da un avversario. Si va così all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Dribbling insistiti in area saluzzese di Zito, Pietroluongo si oppone alla grandissima al 3′ e con la punta delle dita evita lo 0-2 Tiro-cross su punizione di Caldarola dai 35 metri, Rossi è costretto a toccare il pallone in calcio d’angolo al minuto 7. Mister Cacciatore fa esordire (in maglia saluzzese) Samuele Scotto, al posto di Filippo Magnaldi. Difesa a 3 per i padroni di casa con Carli, Scotto e Caldarola. Gran sinistro dalla distanza di Caldarola al 24′, sfera out di pochissimo Destro in corsa di Vaiarelli al 26′, Rossi in tuffo manda la palla in angolo. 0-2 Vogherese al 27esimo il neo-entrato Cappadonna batte Pietroluongo con un tocco preciso sotto misura. Tuffo di Pietroluongo al 36′ che, sotto l’incrocio dei pali, riesce a deviare il colpo di testa di Cappadonna. Dopo 4 minuti di recupero, finisce così l’incontro e i saluzzesi rimangono a 6 punti in classifica.

TABELLINO

Saluzzo: Pietroluongo, Magnaldi (18′ st Scotto), Caldarola, Carli, Rivoira (28′ st Pjosta), Allasina (18′ st Maugeri), Faridi, D’Arcangelo, Castineira (32′ st Kone), Milia (18′ st Vada), Vaiarelli

A disp: Fiorenza, Gjiergji, Barbagiovanni, Carrino.

Allenatore: Giuseppe Cacciatore.

Vogherese: Rossi, Milani, Balesini, Losio, Bortletti, Poropat, Monza (40′ st Tunesi), Giglio, Longo (13′ st Cappadonna), Zito (21′ st La Vecchia), Gallo (32′ st Corioni).

A disp: Norrito, Usardi, Velaj, Asei Conte, Cortesi.

Allenatore: Cristiano Chefa (al posto dello squalificato Andrea Cavaliere).

Arbitro: Carrisi di Padova (assistenti: Betello e Liotta di San Donà di Piave).

Marcatori: 33′ pt Zito (V), 27′ st Cappadonna (V).

Note: pomeriggio nuvoloso e fresco, terreno di gioco in discrete condizioni; oltre 200 spettatori con rappresentanza del tifo organizzato da Voghera. Ammoniti Vada (S), Zito (V).