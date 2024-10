Domenica c’è “Paesanainpiazza”: torna la grande vetrina di tutto un territorio

Evento di prim’ordine nel panorama delle rassegne fieristiche locali. Si parte sin dalle prime luci dell’alba, per continuare fino al tramonto

Puntuale come ogni anno, torna domenica 20 ottobre, a Paesana, l’immancabile appuntamento con la 26esima edizione della tradizionale rassegna dell’agricoltura, artigianato, del commercio e della zootecnica locale “Paesanainpiazza”.

Un evento, che ormai negli anni si è creato un posto di prim’ordine nel panorama delle rassegne autunnali locali, reso possibile grazie alla sinergia di forze e impegno che vede coinvolta l’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano con, al suo fianco, tante associazioni del mondo del volontariato paesanese.

“Come di consueto – commenta proprio il primo cittadino Vaudano – ‘Paesanainpiazza’ si rivela essere, da un lato, un grande evento in grado di unire un intero paese, che si impegna nella riuscita della manifestazione. Dall’altra, poi, la nostra rassegna si consolida nel suo ruolo di grande vetrina capace di mettere in mostra non solo Paesana, ma un intero territorio.

Ed è per questo che, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, intendo esprimere un vivo ringraziamento a tutte le associazioni di Paesana, agli esercizi commerciali, agli allevatori, agli artigiani e tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione e la riuscita della rassegna”.

IL PROGRAMMA

In programma, per il giorno della rassegna, domenica 20 ottobre, davvero tante iniziative.

Dalle ore 8, sul Lungo Po, affluenza delle mandrie e apertura della mostra mercato del bestiame con esposizione dei mezzi agricoli. Su Piazza Piave, Piazza G.B. Mattio, Piazza Statuto, Piazza Vittorio Veneto, Via Nazionale, Via Roma e Via Po, apertura della fiera mercato del commercio e dei piccoli frutti locali, mercatino dell’usato.

Alle ore 10, ancora sul Lungo Po, benedizione dei capi di bestiame, inaugurazione e taglio del nastro della rassegna, alla presenza delle autorità locali, che premieranno gli allevatori e agricoltori che hanno partecipato all’evento fieristico. Parteciperà al momento ufficiale anche la Banda Musicale di Paesana.

L’area allevatori, poi, ospiterà alle ore 12.30 il pranzo a base di polenta e spezzatino, cucinato dall’ormai collaudatissimo “team” del Gruppo Alpini di Paesana.

Alle ore 16, nella sala incontri di Via Roma, premiazione del “Concorso Paesanainpiazza” riservato alle scuole del paese.

Durante tutto l’arco della manifestazione, in Piazza Vittorio Veneto, area dedicata all’intrattenimento dei più piccoli, ma anche laboratori e intrattenimenti per tutte le età, a cura dell’Oratorio parrocchiale di Paesana e castelli gonfiabili.

In Piazza Statuto, stand “truccabimbi” a cura della locale sede della Croce rossa, esposizione di Vespe allestita da “I Vespazzi del Monviso” e, nel pomeriggio, intrattenimento musicale a cura de “Le Giovani Voci del Monviso” dirette da Adalberto Amici.

In Via Roma, invece, intrattenimento musicale a cura del gruppo “Son de la Rue”.

Tornano anche quest’anno, poi, le performance di slackline: alle ore 11.30, 14.30 e 16.30, gli atleti della cammineranno su una fettuccia in poliestere tesa e sospesa sul fiume Po, ad alcune decine di metri di altezza rispetto al livello del corso d’acqua.

Sul Lungo Po, “battesimo della sella” e intrattenimento per i più piccoli a cura di “Redskin Ranch” e “Fly Ranch”, esposizione di modellismo dinamico agricolo e movimento terra. All’interno del campetto da pallacanestro, esibizione di ginnastica ritmica e di kung-fu. All’imbocco dell’area Lungo Po, stand espositivo dell’Associazione culturale “La ca dë tui” di frazione Ferrere.

In Piazza G.B. Mattio, alle ore 11 e 15, esibizione di moto da trial, che si cimenteranno in un campo allestito, con attività di avviamento al trial a cura di “B.L. Racing Team”. Dal campo sportivo comunale, poi, decollerà e atterrerà l’elicottero della Heliwest, a bordo del quale si potranno fare sorvoli panoramici (a pagamento).