Volley giovanile, il progetto MonVi suona la carica! Nel fine settimana partono i campionati fino all’Under 14

Il fine settimana che sta per arrivare segna l’inizio dei campionati regionali e giovanili di pallavolo. È dunque il momento in cui le squadre del progetto MonVi, dalla Serie C all’Under 14, fanno il loro esordio ufficiale: tutte le fatiche di queste prime settimane di lavoro troveranno riscontro sul campo, che già porta tante sfide interessanti.

SERIE C

Sarà ancora il massimo campionato regionale a ospitare le gesta del Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, che in questa stagione saluta alcune atlete importanti degli ultimi anni ma che si prefigge ancora una volta di lanciare alcuni talenti molto giovani. Con alla guida lo storico coach Lele Pagliuca, assistito da Raffaele Grasso e Vincenzo Varriale, le vicesi esordiranno subito in un sentito derby contro la Libellula Volley.

PRIMA DIVISIONE

Anche se la serie provinciale non inizierà fino alla settimana prossima, diamo uno sguardo alle tre compagini monregalesi che guideranno la carica nei tre gironi della competizione.

Nel Girone A sarà al via la formazione Bam Lpm MonVi Blu: si tratta di una delle tre formazioni Under 16 della società, guidata da Luca Peron, Alice Gasco, Alessandro Oberto e Roberto Chionetti. Le giovani “Monvine” cercheranno di fare esperienza in un campionato senior ed hanno tutte le possibilità di ripetere la bella stagione passata, partendo dalla trasferta in casa della New Volley Asti.

Il Girone B sarà il terreno di caccia della Bam Lpm MonVi Bianco. Anche in questo caso la squadra è interamente Under 16 (con diversi elementi al primo anno di categoria) e cerca in questo campionato tante sfide competitive per crescere e migliorare senza l’assillo del risultato. A guidare il gruppo è Diego Rainero, coadiuvato da Lorenzo Gasco e Andrea Cornaglia; l’esordio è previsto in casa contro la formazione di Villanova.

A chiudere il panorama delle prime divisioni c’è la Bam Lpm MonVi Rosso, un po’ più “esperta” rispetto alle colleghe e che avrà il Girone C come suo habitat. La base è composta da giocatrici in età di Under 18 a cui si accompagnano alcune atlete che hanno appena terminato il loro percorso giovanile: il gruppo promette di essere divertente ed esplosivo, giocherà le sue partite casalinghe al Palamanera (la prima contro Saluzzo) ed è guidato da Marco Dagna, con la collaborazione di Lorenzo Aimale e Filippo Camperi.

UNDER 18

Saranno due le squadre che disputeranno il campionato Under 18, in grande aumento di squadre iscritte: nel Girone B sarà impegnata la Bam Lpm MonVi Blu, emanazione diretta della Serie C e che può provare a disputare un campionato di vertice, sempre guidata da coach Pagliuca. L’esordio stagionale è previsto per domenica contro Centallo.

Sempre domenica sera, in quel di Cervere, disputerà la prima di campionato anche la Bam Lpm MonVi Rosso, con alla guida coach Dagna. Divertirsi e divertire sono le parole d’ordine di questo gruppo, che si presenta a fari spenti ma che ha alcune ragazze di assoluto valore che possono far saltare il banco nel competitivo Girone C.

UNDER 16

Sono tre le squadre del progetto MonVi a disputare il campionato di Under 16. Nel Girone A sarà di scena la Bam Lpm MonVi Rosso, diretta da coach Peron e dal suo staff. Con alcuni innesti di spessore la squadra può disputare un campionato di qualità, mettendo in mostra le sue indubbie capacità. L’esordio è previsto per domenica mattina contro il temibile Canelli.

Nel Girone B sono state inserite le altre due formazioni: la prima è la Bam Lpm MonVi Verde, gruppo di nuova formazione guidato dai coach Simone Oliveri, Elena Gonella e Christian Mattalia. Composto di tante ragazze giovani ma entusiaste, il gruppo può disputare un campionato sicuramente impegnativo ma dal quale potrà trarre tanti insegnamenti.

Chiude il cerchio la Bam Lpm MonVi Blu, che guidata da coach Rainero farà il primo passo del suo cammino domenica mattina a Centallo. Giovani ma con potenziale, le “Monvine” hanno la possibilità di mettersi in mostra in un campionato e in un girone lungo e impegnativo, ma le indicazioni prestagionali fanno pensare a un’annata di grande crescita.

UNDER 14 REGIONALE

Chiamata per la seconda stagione consecutiva a disimpegnarsi nel prestigioso campionato regionale è la Bam Lpm MonVi (con coach Andrea Viola alla guida insieme a Serena Castagnino e Ilenia Bastiera). Forti della grande esperienza acquisita nella passata stagione, le “Monvine” esordiranno sabato al Palaitis contro le torinesi del Lilliput in un girone che comprende compagini da tutto il Piemonte.

UNDER 14 PROVINCIALE

Anche in questo caso saranno due le squadre del gruppo iscritte al campionato. Da un lato (Girone A) c’è la Bam Lpm MonVi Bianco dei coach Melania Marangon e Ruben Verra, che sabato pomeriggio in quel di Vicoforte riceverà il Busca. Il gruppo è giovane (disputerà anche il campionato di Under 13) ma ha tanto potenziale e voglia di migliorare: sarà la miscela vincente?

Dall’altro lato (Girone B) coach Valentina Marzotto sarà alla guida della Bam Lpm MonVi Verde. Composto da atlete nate negli anni 2011 e 2012, il gruppo esordirà, sempre a Vicoforte, sabato contro Dogliani. Volontà e determinazione saranno le chiavi per le “Monvine”, che partono con fiducia in questa stagione, con la voglia di fare bene e migliorare.

UNDER 13 E UNDER 12

La carica delle tantissime giovani…non carica ancora. Le formazioni Under 13 e Under 12 inizieranno il loro percorso più avanti. Il campionato Under 13 inizierà a novembre, mentre quello Under 12 promozionale vedrà il suo avvio nel 2025. E che si fa? Si continua a lavorare, crescere e imparare senza fretta! Il momento arriverà anche per loro.