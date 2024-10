Via alla stagione con il Capodanno del Tartufo bianco

Il tradizionale Capodanno del Tartufo si è svolto all’insegna di una grande novità, la data dell’evento: la Regione Piemonte l’ha identificata su sollecitazione della Consulta re­gionale del Tartufo e del sistema tartuficolo piemontese, con addetti ai lavori, cercatori e ristoratori che chiedevano uno spostamento per garantire l’elevata qualità del prodotto, tenendo conto dei mutamenti imposti dal cambiamento climatico. E così, non più dal 21 settembre, ma dal 1° ottobre, trifolao e tabui sono tornati a esplorare i boschi alla ricerca del più celebre tra i funghi ipogei.

Dopo il periodo di fermo biologico dal 1° al 30 settembre di ogni anno – per evitare un eccessivo sfruttamento dell’ambiente e consentire così al prezioso frutto della terra di maturare – è tornato l’appuntamento con il Capodanno del Tartufo. Ad an­ticipare l’ormai imminente av­vio della 94esima Fiera In­ternazionale del Tartufo Bianco d’Alba (dal 12 ottobre), Casa Scaparone ha ospitato lunedì 30 settembre il tradizionale evento con cui ci si addentra nel mondo del Tuber magnatum Pico, emblema di un territorio universalmente conosciuto per l’eccellenza del patrimonio enogastronomico. “La notte del debutto” è stata l’occasione per brindare con un calice di Alte Bollicine Piemontesi alla prima notte dell’anno in cui si dà ufficialmente l’avvio alla cerca del Tartufo Bianco d’Alba.

Fino al 31 gennaio in Piemonte si andrà alla ricerca del Tuber magnatum Pico e di altre specie come l’uncinatum, il macrosporum e il mesentericum: in questo periodo il Tartufo Bianco d’Alba farà il suo ingresso in ristoranti, mercati e negozi. Un momento solenne perché segna l’inizio della stagione autunnale, annunciando la Fiera In­ternazionale del Tartufo Bianco e preparando l’intero territorio all’accoglienza di visitatori e turisti.

L’Ente Fiera di Alba e lo storico partner del Consorzio Alta Lan­ga hanno così rinnovato il sodalizio in un ideale brindisi, al quale si sono uniti la Regione Piemonte, la Città di Alba e i più importanti attori della filiera di valorizzazione del territorio: il Centro Nazionale Studi Tartu­fo, l’Ente Turismo Langhe Mon­ferrato Roero e l’Unione delle Associazioni Trifulau Piemon­tesi. A impreziosire la serata, mo­­derata da Edoardo Vigna, direttore di Pianeta 2030, la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lol­lobrigida, che ha dialogato con il presidente della Regione Pie­monte Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Montagna (con delega a Biodiversità e Tartu­ficoltura) Marco Gallo, il direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo Mauro Carbone e lo chef Enrico Crippa, tre stelle Michelin e Stella Verde con il suo ristorante Piazza Duomo di Alba. «È stato un piacere tornare a celebrare il Capodanno del Tartufo – ha dichiarato la presidente della Fiera, Liliana Allena -. Ringraziamo i trifolao per il loro prezioso lavoro, insieme ai fedeli tabui, in perfetta sintonia con l’ambiente: sono il motore di quella “Intelligenza Natu­rale” che dà il titolo a questa edizione».

Il presidente Alberto Cirio: «La Fiera, nonostante abbia ben 94 anni, continua ad essere al pas­so con i tempi perché aver ritardato l’inizio della stagione della raccolta per fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico significa innovare per garantire un prodotto di altissima qualità e di eccellenza». Aggiunge l’assessore Gallo: «La decisione dell’apertura posticipata è stata presa d’intesa con le associazioni dei trifolao e supportata dal parere scientifico del Cnr dopo che la prolungata siccità nelle ultime annate ave­va causato una scarsità di prodotto. Siamo convinti che sia la scelta giusta. Per il solo mercato del tartufo tra ottobre e novembre il giro d’affari tocca i 250 milioni. Senza dimenticare l’indotto attorno alla filiera del tartufo, pensando ad esempio al comparto ricettività che conta circa 11mila addetti. Per questo, come Regione, solo quest’anno investiremo più di 700 mila euro. Una parte sarà destinata a sostenere eventi e fiere autunnali, a cominciare da quella di Alba che anche quest’anno porterà migliaia di turisti stranieri nelle Langhe».

Il pensiero del sindaco Alberto Gatto: «Il mio primo Capo­dan­no del Tartufo da sindaco coincide con lo slittamento del ca­lendario regionale di raccolta. Una presa di coscienza doverosa, siamo noi a doverci adattare alle esigenze della Terra e non viceversa. La Fiera da anni ha messo al centro della riflessione e dell’azione il tema sostenibilità. Come Amministrazione vo­gliamo dare il nostro contributo a questo percorso di maggiore rispetto e attenzione alla natura, prima di tutto attraverso la piantumazione degli alberi, an­che tartufigeni, con l’obiettivo di raggiungere la media nazionale di 26 piante ogni 100 abitanti, ma anche con la gestione dei rifiuti durante i grandi eventi. Con questo appuntamento og­gi diamo il via alla stagione della raccolta e anche alla no­stra stagione turistica più im­portante». Infine l’intervento di Mariacristina Castel­letta, presidente del Consorzio Alta Langa: «Nell’Alta Langa Docg troviamo una struttura e una complessità che lo rendono compagno ideale per la grande cucina. Questa vocazione ci ha portato, da or­mai 8 anni, a essere l’Official Sparkling Wine della Fiera, do­ve le nostre Alte Bollicine Pie­montesi esaltano i piatti dei grandi chef nei Cooking Show e nelle Cene Insolite. E quando si tratta di celebrare un evento speciale come il Capodanno del Tartufo, non possiamo immaginare un brindisi più indovinato».