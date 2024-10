«Sanità e risorse abbiamo un piano: spendere al meglio»

Da primo cittadino di Casale Monfer­ra­to ad assessore regionale alla Sa­nità: Federico Riboldi ha dichiarato di voler essere “il sindaco della Sanità”. Ci spiega perché: «Significa portare l’esperienza e le competenze acquisite in oltre vent’anni di amministratore locale, di cui gli ultimi cinque da Sindaco, nella sanità piemontese. Vuol dire capire e conoscere le esigenze di ogni territorio e quanto sia importante l’uso oculato e mirato delle risorse, sia umane che economico-finanziarie. Questo è il metodo che mi sono dato già in questi primi mesi, perché come mi piace ricordare, durante il mio mandato di primo cittadino di Casale Monferrato l’uso attento delle risorse mi ha permesso, a parità di bilancio, di realizzare più progetti rispetto all’amministrazione precedente. La sanità piemontese ha bisogno di una marcia in più per non lasciare indietro nessuno, soprattutto le persone più deboli: sono convinto che con il “metodo del Sindaco”, che poi è quello del buon padre di famiglia condito da tanta innovazione, si possa raggiungere questo ambizioso obiettivo».

Sta lavorando ad un nuovo piano sociosanitario, l’ultimo risale a dieci anni fa, che cosa significherà per il Piemonte?

«Significherà avere un documento che metterà nero su bianco la volontà di spendere al meglio e in maniera universale le risorse, con attenzione alle fasce più deboli, cioè quelle che rischiano di rimanere escluse dal sistema sanitario. Per far ciò, in stretta collaborazione con il collega delle Politiche Sociali, Maurizio Marrone, faremo delle ampissime consultazioni con gli opinion leader del settore, con le associazioni, con i sindacati, arrivando a un documento in grado di soddisfare tutti i soggetti interessati e che si adatti ai tempi in cui viviamo e alle caratteristiche del mondo assistenziale. L’obiettivo è di giungere a una bozza da portare a inizio 2025 in Commissione Sanità, dove mi auguro ci possa essere un confronto chiaro e schietto, per giungere alla sua approvazione entro l’estate del prossimo anno».



Ci sono in programma novità per le infrastrutture cuneesi, a che punto sono i lavori dell’ospedale di Savigliano?

«La progettazione per l’ospedale di Savigliano è in corso e nel mese di dicembre verranno consegnati gli elaborati progettuali necessari per attivare la conferenza dei servizi e ottenere tutte le autorizzazioni. A questo punto sarà trasmesso a Inail che procederà alla validazione e a bandire la gara di appalto dei lavori. Se l’iter proseguirà come da cronoprogramma, Inail potrebbe affidare i lavori entro il 2025 e poi la realizzazione dell’ospedale è prevista in circa 5 anni».



Liste di attesa: che cosa è stato fatto in questi mesi e che cosa ha in programma di fare?

«In questi mesi la risoluzione del problema delle liste di attesa è in cima alla mia agenda, insieme a quelli del Cup e alla realizzazione dei nuovi ospedali. Entrando nel merito, è giusto ricordare sempre che le liste di attesa sono una criticità nazionale, su cui anche il Governo è intervenuto con una norma ad hoc. Da parte nostra tutte le Asr del Piemonte sono in prima linea: nei giorni scorsi, infatti, questo tema è stato al centro dell’incontro mensile che ho avuto con i Direttori Generali, che hanno obiettivi di mandato specifici proprio per il recupero delle liste d’attesa per singola prestazione. Uno degli aspetti su cui interverremo, sarà anche quello della gestione del paziente cronico che dovrà essere preso in carico direttamente dalle Asr; un impegno che alleggerirà anche la pressione sul Cup».



Carenza medici e infermieri, come pensa di intervenire?

«Come per le liste d’attesa, anche questo è un tema nazionale sul quale mi sto già muovendo nell’ambito della Com­missione Salute della Confe­renza delle Regioni per valutare e vagliare ogni possibile soluzione, tra cui lo scouting delle nazioni italofone o ad alta specializzazione medica. Un altro aspetto importante è il rendere il posto pubblico nuovamente attrattivo, con dotazioni strumentali adeguate e all’avanguardia e incentivi economici. Su questo aspetto, con l’Asl stiamo sperimentando nelle zone montane del Verbano Cusio Os­sola incentivi di 500 euro mensili per i medici di medicina ge­nerale che accettino di prendere servizio nelle zone più critiche. Un modello che vorremmo poi estendere a tutto il Piemonte».



Sempre più spesso si assiste ad aggressioni nei confronti dei sanitari nei pronto soccorso, che cosa si può fare per provare ad evitarli?

«Dopo la parentesi del Covid, purtroppo, si è registrato un innalzamento delle aggressioni verbali e fisiche verso il personale sanitario. Ora, grazie a un’azione tempestiva del Go­verno, è stato introdotto il reato verso questo tipo di aggressioni, ma parallelamente dovrà essere svolta un’azione di co­municazione mirata verso i cittadini e i pazienti, perché quanto sta avvenendo nei pronto soccorso e nelle corsie degli ospedali non è più tollerabile. In queste settimane, nel frattempo, si è lavorato per rafforzare la presenza e il passaggio delle forze dell’ordine negli Ospedali dove si sono registrati gli ultimi casi, ma contemporaneamente vogliamo fornire al personale del pronto soccorso, alle guardie mediche e agli operatori più esposti le dotazioni tecnologiche più moderne, come dispositivi elettronici che consentano di geolocalizzare l’operatore sanitario che subisce un’aggressione o di mandare un segnale di allerta alle forze dell’ordine, inoltre nei punti più critici dovranno poi essere installate, nel rispetto della privacy, videocamere proattive. Vorrei però cogliere l’occasione per ringraziare di cuore tutti gli operatori sanitari che lavorano quotidianamente con professionalità e dedizione nel­le nostre strutture del Pie­monte e far loro arrivare la mia vicinanza e il mio supporto».



I cittadini lamentano spesso un sistema di prenotazione, Cup, poco efficiente, che cosa si sta facendo?

«Con Azienda Zero stiamo preparando il nuovo capitolato per il Cup integrato con l’In­telligenza artificiale e grazie all’hackathon, una maratona creativa in cui start up e portatori d’interesse si stanno confrontando per proporre nuove idee progettuali, si sta lavorando affinché non nasca già vecchio e che dia una soluzione definitiva alle liste d’attesa. Venerdì 11 ottobre saranno premiati i tre migliori progetti nelle tre aree in cui è stato suddiviso l’hackahton: assistente virtuale per la prenotazione e per il supporto dei pazienti, analisi predittiva delle prenotazioni e rilevamento anomalie delle prenotazioni. Nel dare ai cittadini piemontesi un nuovo ed efficiente Cup si dovrà intervenire anche sul call center: per questo a settembre Azienda Zero ha già avviato la procedura di gara per il rinnovo del servizio, con l’obiettivo di avere personale motivato, formato e retribuito correttamente. Il personale sarà inquadrato all’interno del sistema sanitario con un contratto, quello del comparto commercio, più redditizio, e verrà formato per migliorare le competenze».

Quale è il suo giudizio sull’ospedale di Verduno?

«In questi quattro anni di vita, si è avuta la conferma di come una struttura moderna e tecnologicamente avanzata possa dare risposte di qualità ai cittadini. Accanto a questo, come è stato dimostrato alcuni giorni fa con l’inaugurazione del Labo­ratorio di simulazione avanzata, la collaborazione tra la sanità pubblica e il privato consente di ottenere risultati positivi a favore della comunità. Credo che l’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” sia un modello virtuoso che meriti di essere replicato e diffuso in tutto il Piemonte».