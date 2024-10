«La crescita cuneese corre oltre il food e ora va sostenuta»

Mentre è andata in scena (martedì scorso) la presentazione della Fondazione Industriali in Confindustria Cuneo, guardando allo scenario generale c’è un dato che spicca. È quello che indica il valore aggiunto prodotto da ogni abitante del­le province piemontesi: in quella di Cuneo la cifra corrisponde a 34.265 euro, vicinissima a quella del capoluogo Torino che è pari a 34.588 euro. Con la differenza che il primo numero è se­gnalato in crescita e il se­condo in calo.

Presidente Costamagna, food batte auto: la provincia di Cuneo sembra avviata a sorpassare Torino. Che valore ha questo risultato?

«Sono risultati importanti di cui siamo orgogliosi: ancora una volta viene certificata l’eccellenza del comparto agro­alimentare cuneese, che rappresenta un motore straordinario per lo sviluppo economico territoriale, confermandosi peraltro come uno dei nostri migliori biglietti da visita. Ma ricondurre al valore di questo comparto tutti gli indicatori positivi della Granda sarebbe un errore. Sì, perché, e ci tengo a sottolinearlo, la forza della provincia di Cuneo sta proprio nella coesistenza di tanti distretti industriali differenti e negli alti livelli di competitività che tutti questi distretti hanno raggiunto nel tempo. È per questo motivo che l’attenzione e l’impegno di Confindustria Cuneo sono costantemente rivolti al sostegno e alla valorizzazione di ciascun comparto economico-produttivo cuneese, senza alcun tipo di distinzione».



Quali sono le criticità da affrontare, a suo parere?

«I recenti risultati, particolarmente positivi, delle industrie alimentari hanno spinto in su la produzione industriale del Cuneese: la nostra è l’unica provincia del Piemonte ad aver mostrato, nel secondo trimestre del 2024, una variazione tendenziale della produzione marcatamente po­­sitiva, con due punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Inoltre, i dati dell’Os­servatorio Inps sul mercato del lavoro ci dicono che nel primo trimestre del 2024, dopo Torino, Cuneo è stato il primo territorio a livello re­gionale per quanto riguarda le assunzioni di lavoratori di­pendenti. Evidenze davvero significative che tuttavia non devono farci perdere di vista la necessità di superare le si­tuazioni di complessità. Pen­so, ad esempio, all’annoso deficit che le imprese cuneesi devono sostenere sul fronte delle infrastrutture, per non parlare del caro energia, degli ostacoli burocratici e della carenza di forza-lavoro. E a ciò si aggiunge un’altra questione prioritaria: la ne­cessità di avere regole certe e strumenti di sostegno chiari per affrontare al meglio le transizioni in atto, che riguardano sia l’innovazione dei processi produttivi sia l’incremento della sostenibilità am­bientale. Tutti temi trattati dal presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Or­sini, nell’Assemblea generale di Roma a cui abbiamo partecipato: condividiamo la linea nazionale».



Le aziende cuneesi guardano all’estero con quale obiettivo principale?

«Per numerose aziende associate a Confindustria Cuneo i mercati esteri rappresentano il business principale. Queste realtà si sono specializzate per assicurare beni e servizi specifici che le industrie di altri Paesi difficilmente sono in grado di fornire, soprattutto per quanto riguarda i livelli qualitativi. In ambito manifatturiero, i dati dell’ultima pre­visione, relativa al terzo trimestre 2024, erano in ri­salita; situazione ancora mi­gliore nell’ambito dei servizi, con aspettative sull’export più ottimistiche rispetto al resto del Piemonte».



Lei è stato nominato anche vicepresidente di Confindu­stria Piemonte: è una ulteriore conferma di quanto sia in crescita la realtà imprenditoriale della Granda?

«Ringrazio il presidente An­drea Amalberto e il Consiglio di Presidenza di Confin­du­stria Piemonte per la fiducia. Il mio impegno è volto a valorizzare e promuovere il ruolo dell’industria, con particolare attenzione alle necessità delle aziende della provincia di Cuneo, nell’ambito dei tavoli decisionali in cui sia­mo coinvolti a livello regionale. In un contesto ricco di variabili come quello di oggi, è indispensabile rimarcare la centralità delle nostre imprese. La lungimiranza e la de­termina­zio­ne degli imprenditori cuneesi e piemontesi van­no accompagnate da una serie di politiche di sostegno e azioni condivise capaci di favorire la crescita dell’industria e del benessere collettivo. In questo senso, è fondamentale farsi trovare pronti per affrontare al meglio le nuove sfide, come le opportunità legate al Piano Tran­sizione 5.0, che guardano al­la costruzione di un contesto economico sostenibile, all’interno del quale la diffusione del “lavoro buono” rappresenta la chiave per l’affermazione di ogni singolo individuo e delle imprese. Il modello dell’industria cuneese, che da sempre mette al centro la responsabilità sociale di im­presa, rappresenta un riferimento».

Il lavoro regolare nell’agricoltura: qual è il vostro impegno?

«Con più di 50 aziende vitivinicole associate, Confindu­stria Cuneo rappresenta oltre 1.600 addetti del settore. Siamo quindi parte attiva all’interno di questa importante filiera. Da sempre, ab­biamo una sensibilità spiccata rispetto alla difesa e alla promozione del lavoro sostenibile in vigna: alla luce di ciò, insieme a Confcooperative Piemonte Sud e al Consorzio di Tutela del Barolo, in un confronto a cui ha partecipato anche la Camera di Com­mercio di Cuneo, abbiamo re­datto uno specifico vademecum; inoltre, abbiamo avvertito la responsabilità di aderire al Protocollo d’intesa territoriale coordinato dalla Pre­fettura. Il fatto che il Prefetto di Cuneo, Mariano Savastano, al quale va il nostro ringraziamento, abbia voluto coinvolgerci direttamente certifica il valore delle iniziative che ab­biamo realizzato, e che realizzeremo, per rispondere alle necessità delle imprese nel totale rispetto dei diritti dei lavoratori».