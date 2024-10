Con l’Atl del Cuneese Cuneo città alpina 2024 al TTG di Rimini

Cuneo è Città Alpina 2024: un riconoscimento importante che testimonia come la sua vicinanza alle montagne giochi un ruolo strategico per la promozione di uno sviluppo sostenibile delle regioni alpine. A parlarne al TTG di Rimini presso lo stand della Regione Piemonte, il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin con l’Assessore al Turismo della Città di Cuneo con delega alla Metro Montagna Sara Tomatis, in compagnia di Alessandro Zanon Direttore di VisitPiemonte.

In un anno così particolare che ha visto i riflettori puntati su Cuneo Città e provincia, grazie anche all’Assemblea Annuale dei Sindaci delle Città Alpine svoltasi nel maggio scorso, tante sono state le iniziative dedicate alla promozione di un territorio che negli anni ha saputo mantenere un forte legame con le proprie radici e con le proprie tradizioni. Il Cuneese è alle volte austero ma autentico, proprio perché risparmiato dallo sviluppo frenetico degli ultimi decenni: qui si incontrano borgate che rappresentano un patrimonio inestimabile dal punto di vista culturale, ambientale e sociale. Sempre più giovani tornano a vivere in montagna, avviando attività a conduzione famigliare nel settore dell’artigianato o del turismo: attività di alta qualità che profilano in modo significativo l’immagine e l’offerta delle Alpi di Cuneo.

Tra le tante iniziative di Cuneo Città Alpina, al TTG di Rimini è stata presentata quella che forse può essere considerata la più divertente: Cuneo, capitale verde del Piemonte, è protagonista su due numeri del settimanale Topolino.

L’iniziativa promozionale è stata presentata ufficialmente a operatori del settore turistico e giornalisti giovedì 10 ottobre presso lo stand della Regione Piemonte. “Questo strumento – ha dichiarato il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin – parlerà direttamente ai più piccoli e alle loro famiglie, trasmettendo il significato profondo dello “spirito alpino” (così cita anche il titolo della storia a fumetti) della nostra città. L’ATL del Cuneese ha sposato e supportato l’iniziativa promossa dall’Amministrazione cittadina insieme all’Associazione Cuadri e distribuirà le copie gratuite del settimanale anche ai piccoli visitatori degli Uffici Turistici gestiti dall’ATL del Cuneese.”

Nello specifico, sul numero 3.593 del 2 ottobre un redazionale è dedicato a Cuneo Città Alpina, mentre sul numero 3.594 del 9 ottobre la città è raccontata attraverso i fumetti con protagonisti Zio Paperone e le Giovani Marmotte.