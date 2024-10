Atletica Roata Chiusani chiude il sipario sulla stagione 2024

E’ stato un appassionante pomeriggio, all’insegna dello sport e dell’amicizia, che ha visto più di 500 partecipanti, tra atleti grandi e piccini, familiari e simpatizzanti, dare vita alla gara sociale ed alla festa di fine stagione sportiva 2024 dell’Atletica Roata Chiusani, in programma domenica 6 ottobre presso il Campo Scuola Walter Merlo.

Numerosissimi gli atleti della categoria esordienti, impegnati in attività ludico-motorie, comprensive di salti, lanci e velocità, premiati con medaglia e meritatissima merenda.

Altrettanto folta la partecipazione alle prove riservate alle categorie agonistiche, alle famiglie ed agli amici, in gara nelle varie specialità della pista. Al termine dell’intenso pomeriggio sportivo, alla presenza di autorità e sponsor, del Presidente Luca Massimino, del Vice Presidente Massimo Galliano e del Direttore Tecnico Fabio Milano, si sono svolte le premiazioni degli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso dell’annata agonistica 2024. Sono intervenuti il Vicesindaco Luca Serale e l’Assessore Luca Pellegrino per il Comune di Cuneo, Vittorio Borgoni per il Gruppo Giudici Gare Fidal, Graziano Giordanengo Vicepresidente Fidal Piemonte, Franco Arese, Beppe Viale, Rita Marchisio.

E’ stata anche l’occasione per coinvolgere e ringraziare i numerosi sponsor che, oltre ad aver messo a disposizione premi per gli atleti e per l’apprezzatissima lotteria, con il loro prezioso sostegno, permettono ad Atletica Roata Chiusani di proseguire l’attività sportiva con la consueta qualità ed attenzione: la Fondazione CRC, la Fondazione e la Cassa di Risparmio di Fossano, la Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi, Scotta, Macellerie Cavallo, Armando Citroen, Riberi, Retifer, Calleris, Karhu Store Cuneo, Il Podio Sport, Erredue Gioielleria Rabino, Sport Leader, ACDA, Cit ma Bel, Fattoria Bovingrana, Farmacia Bertero, Inalpi, Valverbe Tisane Bio, Luigi Tuberga per il settore informatico.

Oltre al doveroso riconoscimento allo Staff Tecnico, composto da Chiara Arnaudo, Francesca Armando, Elisa Abello, Paolo Berto, Noemi Bogiatto, Lara Bressy, Lorenzo Casella, Adele Falcone, Fede Nicole, Massimo Galliano, Augusto Griseri, Eleonora Lingua, Luca Massimino, Fabio Milano, Carlotta Montagna, Giulia Olivero, Andrea Reynaudo, Giorgia e Marco Tomatis, ed agli atleti MariaSole Bernardi, Alice Martinengo, Anita Maiorano, Matteo Brignone, Alice Martinengo, Annalisa Magliano, Beatrice Peano, Giacomo Allasia, Omaima Ouardini, Niccolò Ocleppo che hanno collaborato per la riuscita della manifestazione, ecco il lungo elenco degli atleti premiati: le maglie azzurre Alice Gastaldi, bronzo Allieve Corsa in Montagna e Cristina Frontespesi, Argento e Bronzo SF65 Master su pista. I podi dei CDS Assoluti Maschili , con gli argenti di Alessandro Massa e Tommaso Bosio e i bronzi conquistati da Allassane Diallo, Andy Gatto, Luca Coppola e Stefano Massa

i Campioni Regionali Annalisa Magliano, Andy Gatto, Allassane Diallo, Luca Coppola, Sarah Aimée L’Epée, Massimo Galliano, Silvana Pecollo, Cristina Frontespezi, la staffetta M55 di Cross (Guido Castellino, Luca Rabbia, Flavio Gancia, Carmine Matarazzo) e la staffetta Master A di corsa in montagna (Enrico Aimar, Danilo Brustolon, Davide Preve) i Campioni Provinciali Annalisa Magliano, Matteo Brignone, Lorenzo Gramazio, Maia Viano, Pietro Carignano, Andrea Mandrile, Irene Giraudo, Anita Armando, Asia Giraudo, Eleonora Blengino, Andy Gatto, Luca Coppola, Alessandro Massa, Mattia Bono, Pietro Belmondo, Tommaso Bosio, Irene Giraudo, Silvana Pecollo, Luca Rabbia, Luca Laratore, Cristina Frontespezi, Mattia Culasso, Sarah Aimée L’Epeée, Danilo Brustolon, Guido Castellino, le staffette Fino-Dutto-Mandrile, Scarrone-Battino-Bianchi-Gatto, Godano-Vieno-Bosio-Battino, Aimar-Morello-Brustolon-Martina, Castellino-Gancia-Rabbia-Matarazzo.

