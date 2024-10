Unitre: l’annata parte con il botto

Tutto è pronto, a Montà, per l’inizio di un nuovo Anno Accademico con l’Unitre: realtà forte di una partecipazione numerosa e intensa, grazie anche al fondamentale impegno volontario del Consiglio Direttivo guidato dalla storica leader Fiorina Casetta.

L’esordio si avrà domenica 13 ottobre, alle 16, in una sede “nuova”: ossia i locali della Bocciofila di Piazza Divisione Alpina Cuneense, con l’intervento del gruppo de “I Rivaival” tra canzoni piemontesi tradizionali e del nostro tempo. Seguirà un rinfresco per tutti i presenti.

Già noto il calendario dei convegni di approfondimento per la prima parte dell’annata sociale, con tesseramento attivo nel Salone Comunale dalle ore 9 alle ore 11 e a seguire ogni giovedì.

Proprio questo luogo accoglierà, ogni volta alle 21, gli incontri pubblici targati Unitre.

Si riprenderà mercoledì 30 ottobre con “La storia delle Olimpiadi” tra aneddoti, fatti, leggende e curiosità dalla storia alle olimpiadi moderne, con la conduzione del professor Emanuele Barale.

Senso civico in prima linea, poi, per l’evento di mercoledì 6 novembre, improntato sulla sicurezza stradale con le nuove norme in vigore. Si tratterà di un aggiornamento sulle regole di circolazione stradale, con domande e risposte a cura dell’Autoscuola Ardito. Vista la rilevanza dell’argomento anche nella vita di tutti i giorni -che spesso ci abitua, quando ci mettiamo al volante, a capire come ogni cosa non debba essere data per scontata- l’invito alla partecipazione è davvero consigliato a tutti.

Mercoledì 20 novembre, tornerà la serata sulle esperienze di viaggio: stavolta, l’esperto dottor Gianni Varvello si occuperà del Sudafrica, tra geografia, storia, racconti, immagini e safari.

Mercoledì 4 dicembre, giungerà a Montà Maria Teresa Martinengo: popolare cronista emerita del quotidiano “La Stampa”, la quale filtrerà i temi dei rapporti tra Cattolici, Ortodossi e Musulmani nella cronaca di un giornale di stampo decisamente laico.

Poi, prima della pausa per le festività, ci sarà tempo per il pomeriggio dedicato allo scambio degli auguri natalizi per domenica 15 Dicembre nella Chiesa di San Michele. Ingresso libero a tutti gli incontri.