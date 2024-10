Il “Festival dei Luoghi Comuni” porta a Cuneo la “partecipazione” in tutte le sue declinazioni

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2024 a Cuneo si svolgerà la sesta edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, evento ideato e organizzato dall’associazione culturale Cuadri che nell’anno delle Olimpiadi di Parigi ha scelto come motto il famoso detto decoubertiniano “L’importante è partecipare”. Per quattro giorni il tema della “partecipazione” verrà declinato sotto molteplici aspetti attraverso 14 proposte diverse per target di pubblico e per tipologia di evento. Il programma prevede, infatti, laboratori e approfondimenti per le scuole, incontri degustazione, confronti geopolitici, eventi ludici e sportivi, spettacoli musicali e teatrali. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti in città, tra Teatro Toselli, Cinema Monviso, Spazio Incontri di Fondazione CRC, Rondò dei Talenti, Spazio Varco e palestra ex media 4.

Giovedì 10 e, in replica venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 16, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) di Cuneo, si terranno i laboratori gratuiti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dal titolo “Partecipare per divertirsi!“, in collaborazione con il magazine “Topolino”.

Dalle 9.30 alle 11.30, giovedì 10 ottobre, al Cinema Monviso (via XX Settembre, 14), in collaborazione con Europe Direct di Cuneo, gli analisti geopolitici di Limes, Federico Petroni e Giacomo Mariotto, proporranno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la riflessione “L’Italia e l’Europa nella Guerra Grande: partecipare per non essere travolti“.

Dalle 18 alle 20, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo) si terrà l’incontro con degustazione dal titolo “Aggiungi il mondo a Tavola: la cucina come luogo d’incontro e di partecipazione“, con la conduzione del giornalista gastronomade, Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, e ospiti dell’appuntamento l’antropologa dell’alimentazione Lucia Galasso e la presidente dell’Associazione Interculturale Karmadonne A.P.S., Angela Inglese, il cui catering proporrà stuzzicanti assaggi. L’evento è a prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al costo di 7 euro.

Alle 21, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), in collaborazione con la rivista Limes, ci sarà l’appuntamento “Svizzera: come essere neutrali e partecipare“, a cui parteciperanno l’analista geopolitico di Limes Federico Petroni e Bernardino Regazzoni, già Ambasciatore di Svizzera. L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 16, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) di Cuneo, si terrà la replica dei laboratori per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dal titolo “Partecipare per divertirsi!“, in collaborazione con il magazine “Topolino”.

Dalle 18 alle 20, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo 1, Cuneo), il secondo appuntamento con il mondo della cucina, dal titolo “Donne & Cibo: cucinare per la famiglia, cucinare per professione“, condotto da Vittorio Castellani aka Chef Kumalé, con l’intervento di Cinzia Scaffidi, giornalista, consulente e formatrice sui temi legati a sostenibilità e alimentazione ed Eleonora Nai e Annarita Belliardo dell’Atelier Mal’Erba che si occuperà anche di proporre la degustazione. L’evento è a prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al costo di 7 euro.

Alle 21, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), in collaborazione con il “Cuneo Bike Festival”, Diego Colombari, campione paralimpico di handbike, e Lorenzo Ingrosso del team Policumbent del Politecnico di Torino, parleranno de “L’importante è perseverare: come si diventa l’uomo più veloce al mondo su una handbike prototipo“. L’incontro è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Sabato 12 ottobre, dalle 9 alle 13, presso la palestra ex media 4 (via Bassignano 4, Cuneo), Andrea Lucchetta proporrà l’appuntamento della Lucky Dreams in collaborazione con Fipav Asti-Cuneo, Asd, Cuneo Granda Volley Academy e Cuneo Volley, dal titolo “Insuperabili insieme. Spike Ball: il gioco della schiacciata“. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Dalle 9.30 alle 14.30, invece, un gruppo di lavoro di “esperti” di Cuneo, formato da rappresentanti del mondo culturale ed istituzionale locale, sarà affiancato da volontari wikipediani regionali e membri dello staff nazionale per una giornata di Editathon su Cuneo in collaborazione con Wikimedia Italia. La giornata di maratona di modifiche su Wikipedia avrà l’obiettivo di aggiornare e integrare le voci su Cuneo e crearne di nuove. L’iniziativa non è aperta al pubblico.

Alle 15, presso lo Spazio Varco (via Carlo Pascal 5L, Cuneo) si terrà la restituzione “Cuneo Città alpina a fumetti“, un progetto di Associazione Culturale CUADRI, in collaborazione con Comune di Cuneo – Cuneo Città Alpina 2024, Atl del Cuneese e Fondazione CRC, con una distribuzione di copie omaggio di Topolino con firmacopie e la partecipazione di una parte della redazione del magazine. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 18, pressolo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), il giornalista Darwin Pastorin e l’antropologo Bruno Barba approfondiranno i temi di “Lo sport, il calcio, il tifo tra cultura, poesia e mito”. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 21, al Teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli, 9), il regista Sergio Ferrentino porterà in scena “Olimpicamente. Pensieri, parole, opere e campioni“. I biglietti sono disponibili sul sito del festival www.festivaldeiluoghicomuni.it o su Eventbrite, al costo di 7 euro, posto unico.

Domenica 13 ottobre, alle 17, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC (via Roma 15, Cuneo), in collaborazione con il “Cuneo Bike Festival” e con la partecipazione del ciclista Alan Marangoni e del giornalista Filippo Cauz, si terrà l’incontro “L’importante è far vincere un tuo compagno, poi magari un giorno, l’ultimo, tocca a te“. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Alle 21, al Teatro Toselli (via Teatro Giovanni Toselli, 9), i musicisti Omar Pedrini, Alice Isnardi e Alessandro Casalis in collaborazione con Aido Piemonte Odv presenteranno il concerto benefico “La solidarietà fa rumore“. I biglietti sono disponibili sul sito del festival o su Eventbrite, al costo di 15 euro, posto unico.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, Panini Comics, Off Topic Radio 24, Wikimedia Italia, Europe Direct Cuneo, Cuneo Bike Festival, Federvolley Cuneo-Asti ed AIDO Piemonte, AIDO Provinciale Cuneo e Aido Intercomunale Cuneo-Borgo San Dalmazzo. Il festival è realizzato con il contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Provincia di Cuneo e CONI Comitato Regionale Piemonte. L’appuntamento con Andrea Lucchetta è realizzato con il sostegno di Gino Young Club e del gruppo Gino (main sponsor dell’evento) e di Targato Cn, Fondazione Fila e Arsenale delle T-shit, in qualità di partner tecnici.

Il programma completo è disponibile sul sito Internet www.festivaldeiluoghicomuni.it. I biglietti per partecipare alle iniziative sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite.