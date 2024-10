Convegno “Piemonte Futuro” a Cavallermaggiore

Venerdì 4 ottobre si è tenuto il secondo importante convegno “Piemonte Futuro” di Anpit Piemonte – l’Associazione Nazionale Per l’Industria e il Terziario – guidata in Piemonte dal Presidente Pardo Ranellucci.

L’evento, moderato da Simone Arminio (giornalista QN) ha visto celebrare l’inaugurazione – nella suggestiva cornice di Cavallermaggiore – della nuova sede provinciale di Anpit Cuneo, alla presenza di Monsignor Delbosco Vescovo di Cuneo e Fossano, del Presidente Cirio con un suo videomessaggio, di Fulvio Crivello Opera Cenacolo Familiare, della Consigliera Regionale Pentenero, del Sindaco di Cavallermaggiore Sannazzaro che rappresentava anche la Provincia, del Consigliere Regionale Calderoni, dell’Assessore Girard in rappresentanza della Città di Cuneo e di altre figure istituzionali, della Pubblica Amministrazione, del mondo dell’economia e delle imprese. Nell’occasione, sono state approfondite tematiche sulla Intelligenza Artificiale in rapporto all’impatto nel mondo del lavoro nonché la tematica del welfare aziendale inteso come sviluppo del territorio.

Con la neo Presidente di Anpit Cuneo Mariangela Di Costanzo sono intervenuti anche Enrico Collidà “La Gemma Venture”, Luca Blengino di “Ollipay”, Saverio Maisto “Consorzio NIP” e Daniele Saponaro Segretario Generale “Anpit Azienda Italia”. Nel Convegno sono emerse progettualità strategiche per favorire ancora di più la crescita delle imprese del territorio e delle comunità, nell’ottica della centralità e del benessere dell’individuo.

