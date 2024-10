Ottimo fine settimana per l’Hockey su prato braidese

Riflettori puntati sui giovanissimi hockeisti che in formazione mista, come da regolamento, hanno preso parte all’ importante edizione ’24 Trofeo delle Regioni che si è tenuto in Sicilia. La squadra composta dalle giovani della Lorenzoni e dai ragazzi della Scuola Hockey Inder Singh avevano maturato sul campo il diritto per rappresentare il Piemonte e agli ordini di Gianpaolo e Daniele Lanzano hanno gareggiato sul campo Dusmet di Catania. Sei le gare giocate contro le rappresentative di Sardegna, Trentino, Toscana in prima giornata, in seconda vs Abruzzo, Veneto e Lazio. Sono state vinte ben 5 partite su sei: unica sconfitta vs la Sardegna in apertura che ha poi vinto il titolo. Complimenti ai ragazzi che rispondono al nome di Maria Zabava, Bianca Durio, Simona Lanzano, Aurora Raciti, Alessandro Giaccardi, Jacopo Berrino, Nico Costa, Antonio Iandiorio, Loris Lanzano, Filippo Chinellato che hanno avuto modo di partecipare a questa straordinaria competizione nazionale tra tutti gli sports e che è stata ufficialmente aperta dal Presidente Mattarella che ha avuto modi di ricordare i valori sportivi e l’ atmosfera stile olimpiade vissuta da giovani provenienti da tutta Italia. Sosta per la Lorenzoni BCC che recupera venerdì 13 la gara di ritorno vs la Moncalvese.

cs