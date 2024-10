Baseball: a Mondovì la coppa Liguria U12 Esordienti

Sabato 5 ottobre si è svolta a Mondovì la coppa Liguria under 12 esordienti 2024. L’Albisole Cubs , composta da metà squadra monregalese, si è comportata molto bene in entrambe le partite vincendo la prima per 5 a 1 e la seconda per 10 a 4 contro il Cairo Montenotte. Grande prova dei nostri ragazzi monregalesi che si sono distinti sia in attacco che in difesa. Sempre più bambini monregalesi si stanno avvicinando a questo sport e speriamo quindi di vedere sempre più partite dei piccoli in questo campo.

