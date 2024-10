A Cuneo grande successo per la seconda edizione della corsa podistica “6 X SEMPRE, FINO ALL’ULTIMO…”

Sabato 05 ottobre, dalle 15, si è svolta nel Parco Fluviale Gesso e Stura di Cuneo, la seconda edizione della corsa podistica ad oltranza denominata “6 X SEMPRE, FINO ALL’ULTIMO…”. Ideata e voluta da Alberto Rovera, che ha trovato in Fabrizio Giai Presidente dell’A.S.D. Il Podio una valida spalla, si tratta di una gara particolare, con una formula unica al mondo: un anello di 6 chilometri e 30 metri da ripetere ogni ora fino all’ultimo atleta rimasto in gara appunto, con la difficoltà, ad ogni giro, di avere a disposizione un minuto in meno.

La corsa ha portato un’ondata di entusiasmo al Parco Fluviale, con i partecipanti che hanno abbracciato con passione questo speciale format di gara. Una quarantina gli atleti si sono dati battaglia lungo la pista del Parco Fluviale che portava i runner dalla base di partenza ed arrivo presso il circolo culturale e sportivo NUoVO (ex Nuvolari) sino all’area pic-nic sotto il Santuario degli Angeli per ritornare quindi in partenza.

Tra gli iscritti nomi di assoluto prestigio: il Lombriasco (Torino) Giancarlo Racca fra tutti, pluricampione nelle lunghe distanze, vincitore di categoria in diverse 100 km, vincitore altresì di svariati campionati italiani di lunga distanza, il cuneese Zaccaria Giuliano (Sportification) recente sesto assoluto alla 100 miglia del Monviso. Nella categoria femminile la borgarina Antea Pellegrino, anche lei vincitrice di molte gare estreme, tra le quali l’ultima 100 miglia Big Roc Morenic di Ivrea.

Tra i partenti altri miti delle lunghe distanze e molti altri atleti provenienti anche dalla Campania, Lombardia e Liguria. I runner in gara si sono messi in gioco senza risparmiarsi, affrontando ogni giro con grinta e determinazione.

L’atmosfera è stata elettrizzante, con momenti di grande suspense man mano che il tempo a disposizione diminuiva. Dopo una dura e lunga battaglia e dopo ben 23 giri (138,700 km) si sono imposti a pari merito proprio Giancarlo Racca (Club Supermarathon) e Zaccaria Giuliano (Sportification) che sono giunti insieme al traguardo alle 9 di domenica 6 ottobre, al terzo posto si è classificato il Milanese Oliviero Alotto (Giannone Sport) con 21 giri (126,6 km).

In campo femminile si è imposta, come da pronostici, Antea Pellegrino che cha completato 15 giri (90,500 km) davanti alla cuneese dell’atletica Saluzzo Margherita Leone con 9 giri (54,300 km) ed alla monregalese Michela Aimo che ha chiuso con 8 giri (48,200 km).

“È stato incredibile vedere l’impegno e la determinazione di tutti i partecipanti,” ha dichiarato Fabrizio Giai. “Il senso della 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO è proprio questo: il grande spettacolo, lo spirito agonistico, la sfida principalmente con sé stessi. Anche per questa edizione, per la qualità e l’alto merito sportivo degli atleti, siamo molto soddisfatti. È stato battuto il precedente record di 22 giri che apparteneva a Giorgio Calcaterra vincitore edizione 2023, non potevamo chiedere di più ai nostri atleti, ma ricordiamo che la sfida è aperta per la prossima edizione!”

Grande tifo ha generato la partecipazione dei team, novità di questa edizione. In questo caso vincevano la speciale classifica dedicata, le squadre che complessivamente completavano più giri. Se la strategia per la classifica assoluta prevedeva un equilibrato mix tra resistenza e velocità, la carta vincente dei team è stata la numerosità del gruppo partecipante.

La classifica a squadre è stata vinta dal Team Impossible Target di Milano capeggiato dall’ultra runner Simone Leo. Il dopo gara è stato vivacizzato dall’intrattenimento e dal ristoro organizzato dal NUoVO.

La 6 X SEMPRE, FINO ALL’ULTIMO si è rilevata una vera e propria festa della corsa, con musica ad incitare gli atleti in transito, pasta party a tutte le ore e birra per allietare il post gara. La 6 x SEMPRE FINO ALL’ULTIMO oltre ad un grande evento sportivo, è una manifestazione che coltiva un intento benefico, invitando alla raccolta fondi per l’associazione “La Cura nello Sguardo”.

Durante l’iscrizione, i partecipanti potevano aggiungere una donazione per supportare l’Associazione nelle sue attività di promozione culturale e scientifica delle Cure Palliative.

“Siamo profondamente grati agli organizzatori per aver scelto, per il secondo anno consecutivo, di destinare la raccolta fondi alla nostra associazione e ringraziamo tutti gli atleti che in fase di iscrizione hanno deciso di includere la quota per la donazione” ha dichiarato il dottor Fabrizio Motta, socio fondatore e membro del direttivo dell’Associazione. Soddisfatti gli organizzatori che riproporranno sicuramente l’evento anche nel 2025 sempre con lo stesso fine di unire sport di alto livello, divertimento e solidarietà.

Un grazie speciale gli organizzatori lo vogliono rivolgere al Comune di Cuneo ed all’Ente Parco Fluviale, al NUoVO che ha ospitato in maniera impeccabile la “base vita”, i volontari, tutti gli sponsor che hanno reso possibile questo magnifico evento, in particolare So Food, So Good barrette ed alimenti energetici per sportivi, Il Podio Sport e la Reale Mutua Assicurazioni Agenzia Piovano Ing. Mauro di Cuneo.

Ai ringraziamenti si aggiunge Fabrizio Giai: “Ringrazio tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto, supportandolo con una sponsorizzazione, a livello organizzativo e partecipando. La 6 X SEMPRE FINO ALL’ULTIMO è un progetto giovane che può trovare ancora più spazio nel cuore del grande pubblico. Questa seconda edizione sicuramente ci aiuterà a comprendere come migliorare ed essere sempre più apprezzati. Chi ha partecipato anche solo a una edizione della nostra gara a oltranza ci ha consegnato un feedback positivo, e per noi questo è entusiasmante. Chiudiamo questo weekend appagati.”

