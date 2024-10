L’impegno della cooperativa Piemonte Latte per costruire una cultura gastronomica che guardi alla qualità locale

Valorizzare la produzione lattiero-casearia del territorio con azioni concrete che mostrino la qualità e l’eccellenza dei prodotti agroalimentari piemontesi. Questo è l’impegno della cooperativa Piemonte Latte, che anche quest’anno sarà orgogliosa di raccontare la qualità dei formaggi della nostra regione nel corso della seconda edizione del Festival dei Formaggi Piemontesi, organizzato da ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi).

Il primo appuntamento del Festival si terrà sabato 26 ottobre presso la sede di Piemonte Latte, a Savigliano (CN), mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà nel Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano domenica 27 ottobre. L’iniziativa si conferma una preziosa occasione per valorizzare e promuovere la straordinaria qualità e varietà dei formaggi del Piemonte.

Roberto Morello, Presidente della cooperativa Piemonte Latte, dichiara: “cooperare significa lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è comune e che contribuisce positivamente allo sviluppo del territorio e alla valorizzazione del lavoro dei produttori. Per questo la nostra cooperativa ritiene centrale la collaborazione con altre realtà locali: unendo le risorse, le idee e le competenze, possiamo davvero fare la differenza nel promuovere e valorizzare il grande patrimonio lattiero-caseario piemontese, che tutto il mondo ci invidia”.

Quello del 26 ottobre è dunque un appuntamento volto a mostrare e raccontare l’impegno e la cultura che sta dietro la produzione dei formaggi piemontesi. Così, conoscere e gustare i prodotti locali è per Piemonte Latte un passo di centrale importanza affinché gli appassionati possano toccare con mano ciò che spesso rischia di essere una narrazione retorica e già sentita.

“Un concorso dedicato ai formaggi risponde a una visione chiara e di valore” continua Morello. “Quella di premiare la qualità e diffonderla ai consumatori, in modo che siano accompagnati e guidati nella scelta di prodotti agroalimentari locali di eccellenza. Questo è uno dei doveri della cooperazione agricola: sostenere il lavoro dei produttori e contribuire alla formazione di una cultura gastronomica di valore”.

Si invitano caseifici e affinatori che desiderano partecipare al concorso a presentare i propri prodotti secondo le modalità descritte nel regolamento ufficiale disponibile sul sito www.festivaldeiformaggipiemontesi.it. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i produttori del Piemonte. I formaggi saranno valutati da una giuria nazionale di maestri assaggiatori ONAF. È possibile iscriversi fino al 7 ottobre compilando il form al seguente link: https://festivaldeiformaggipiemontesi.it/iscrizioni/.