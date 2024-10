Esercitazioni e inaugurazione di una pista forestale ripristinata, per la Giornata della Protezione Civile in valle Varaita

Sabato 12 ottobre 2024 si tiene la “Giornata della Protezione Civile”, con la partecipazione delle squadre della valle Varaita del Corpo Volontari A.I.B., della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L’appuntamento è a partire dalle ore 14 a Segnavia – Porta di Valle di Brossasco: tutte le squadre coinvolte propongono una dimostrazione pratica delle attività che vengono messe in campo in occasioni di emergenza o durante le operazioni sul territorio. A seguire, intorno alle ore 15, ci si sposterà per l’inaugurazione della nuova pista forestale risistemata dagli operatori forestali regionali nei Comuni di Venasca e Isasca nel corso della scorsa primavera, per un tratto di 6 chilometri. La conclusione delle attività e il rientro a Segnavia è previsto per le ore 16; a seguire, si svolge il saluto delle autorità.

«In questa giornata riconosciamo l’importante ruolo delle associazioni che operano sul territorio e degli addetti forestali della Regione Piemonte, il cui coinvolgimento in valle Varaita è un segno tangibile di quello che l’Unione Montana – dichiara il commissario Giovanni Fina – sta facendo da tempo, lavorando continuamente in squadra per favorire le aggregazioni locali: un metodo che premia e che va utilizzato sempre di più da parte di tutti gli enti locali. Ringraziamo anche il terzo settore e i volontari, perché senza di loro tante iniziative non sarebbero possibili».

L’intervento sulla pista forestale è consistito nella sua rimessa in stato di transitabilità, risolvendo i problemi di ruscellamento che la affliggevano da tempo. I lavori, effettuati su richiesta dell’Unione Montana Valle Varaita dagli addetti forestali della Regione Piemonte coordinati dal tecnico regionale Gabriele Nai Savina, rendono nuovamente fruibile un ampio tratto di quella “viabilità secondaria” del territorio vallivo che rappresenta una fondamentale via di passaggio dei mezzi delle squadre antincendio o di protezione civile in senso lato durante le occasioni di emergenza ma che è anche una rete al servizio della fruizione escursionistica del territorio, a piedi o in bicicletta, percorribile inoltre con mezzi idonei da parte dei proprietari dei fondi agrosilvopastorali che si trovano nelle vicinanze. Questo intervento è inoltre uno dei primi esempi concreti del cambio di concezione delle attività degli addetti forestali regionali, prima impegnati quasi esclusivamente in meri interventi di ripristino emergenziale svolti in pochi giorni ed ora invece attivi anche in operazioni su più larga scala, programmate e concordate con gli enti locali e che si inseriscono nel più ampio quadro della tutela del territorio.

L’evento è organizzato dall’Unione Montana Valle Varaita e rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sul ruolo fondamentale della Protezione Civile e delle varie organizzazioni di soccorso presenti sul territorio della valle, nonché per mostrare le capacità operative e l’impegno dei volontari. Si svolge in occasione della sesta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, evento nazionale che si svolge dal 6 al 13 ottobre e che è stato istituito nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre, per sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio e per saper adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.