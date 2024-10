Barbera Fish Festival | 11-13 ottobre 2024 ad Agliano Terme

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre ad Agliano Terme, in Piemonte, in provincia di Asti, è in programma la quinta edizione del

Barbera Fish Festival, l’atteso appuntamento dedicato all’incontro fra il merluzzo norvegese e la Barbera d’Asti. Un evento da

non perdere durante il quale sarà possibile scoprire le barbere dei produttori e abbinarle a piatti a base di merluzzo fresco,

stoccafisso e baccalà.

Ospiti Ivano Ricchebono (Ristorante The Cook di Genova, 1 Stella Michelin) e una delegazione di chef dei Norwegian Culinary

Teams: il direttore Espen Wasenius, il team manager Gunnar Hvarnes (medaglia di bronzo al Bocuse d’Or 2011), Sebastian

Myhre, (ristorante Stallen Oslo, 1 stella Michelin e 1 stella green Michelin) capitano della squadra Senior, Inger Renate Østmo,

capitano della squadra Community Catering e Grethe W. Rafaelsen membro del Community Catering Team.

VENERDÌ 11 OTTOBRE

anteprima riservata ai giornalisti. Competizione culinaria che vedrà sfidarsi ai fornelli dell’Agenzia di Formazione Colline

Astigiane gli allievi di cinque scuole alberghiere di Piemonte, Liguria e, per la prima volta, della Norvegia. In giuria gli chef

Ivano Ricchebono e una delegazione dei Norwegian Culinary Teams.

ORE 19,30 – cena-masterclass in BAart, piazza San Giacomo. I 4 chef dei Norwegian Culinary Teams prepareranno ciascuno

un piatto che verrà abbinato a diverse tipologie di Barbera. Vini e abbinamenti saranno illustrati dal sommelier Andrea Dani.

L’evento è su prenotazione euro 80,00 (tel. 0141 1490964 ).- [email protected]

SABATO 12 OTTOBRE

Sabato sera nel centro storico di Agliano Terme sarà possibile apprezzare le ricette con merluzzo, stoccafisso e baccalà a cura

delle attività del borgo e dall’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e la scuola Ishavsbyen VGS di Tromsø. I

piatti saranno abbinati alle etichette di Barbera dei produttori aglianesi che esporranno i loro vini in degustazione nel

centro storico, sabato dalle 16 alle 22,30.

Musica con il duo italo-norvegese Lene Storhaug e Letizia Minacapilli e a seguire Live Musical Show ‘Ho tanta voglia di ’80’.

Sabato sera in programma tre cene nei ristoranti del paese:

il Ristorante Villa Fontana, euro 120,00 tel. 0141 964031 [email protected]

l’Osteria La Milonga euro 70,00 tel. 0141 954089 [email protected]

e Il Gatto Verde euro 80,00 tel. 345 674 1423 algattoverde.com

Ciascun locale proporrà il proprio menù completato da un antipasto e un piatto a cura degli chef del Norwegian Culinary

Teams a base di merluzzo, baccalà o stoccafisso. I piatti saranno abbinati alle etichette di Barbera dei produttori aglianesi .

DOMENICA 13 OTTOBRE

Domenica a pranzo nel centro storico di Agliano Terme sarà possibile apprezzare le ricette con merluzzo, stoccafisso e

baccalà a cura delle attività del borgo e dall’Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e la scuola Ishavsbyen VGS

di Tromsø e verrà proposto un piatto ideato dagli chef norvegesi, i quali affiancheranno i ragazzi nella preparazione. I piatti

saranno abbinati alle etichette di Barbera dei produttori aglianesi che esporranno i loro vini in degustazione nel centro

storico, a partire dalle 10.