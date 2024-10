Fino al 16 novembre 2024 il Museo Multimediale Sòn de Lenga Espaci Occitan di Dronero ospita la “BAM Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte” con la mostra Sculptura 3 natura/cultura Il tema di questa edizione è dedicato all’arte del territorio come ampliamento degli mspazi prescritti dell’arte, intervento natura/cultura, dove per cultura si intende la possibilità della trasformazione.

In occasione, della “BAM” dal 4 al 19 ottobre, nel salone di Espaci Occitan, è visitabile e aperta al pubblico la mostra fotografica “Maraman Paesaggio c ulturale delle Valli Occitane”, che presenta una trentina di realtà fra muse i, spazi espositivi e culturali d elle Valli Maira, Grana e Stura, realizzata grazie al contributo della Regione Piemonte nell’ambito del programma “Espaci Occitan 2024”, bando divulgazione culturale.

Dopo anni di collaborazione tra operatori museali in forma totalmente informale, anche grazie al mprogetto “Beica ben! Valorizzare e raccontare le valli Maira, Grana e Stura” che ha consentito l’estensione della rete alla Valle Stura, gli aderenti hanno formalizzato l’attività della Rete Maraman, che conta oggi circa trenta spazi espositivi e culturali sul territorio Maraman è un avverbio occitano che significa “improv visamente, a sorpresa” e con lo spirito della novità e della sorpresa i musei e punti espositivi delle Valli Maira, Grana e Stura si presentano insieme per offrire un’immagine globale del “paesaggio culturale” che caratterizza le valli occitane del Piemont e sud occidentale.

In ogni luogo presentato nella mostra fotografica “Maraman” è custodito un patrimonio rappresentativo della lingua occitana, della storia, delle arti, dei saperi e delle passioni delle comunità locali. Esso costituisce una straordinaria infrastruttura culturale di grande valenza antropologica.

I musei, le raccolte e gli spazi espositivi della rete Maraman delle valli Maira, Grana e Stura raccontano una storia, antica e moderna, di uomini e terre, di lavoro e passioni: l’antica vocazione agricolo-pastorale, la lingua e la cultura occitana, la genialità di sfruttare risorse impensabili e il coraggio di partire inventando mestieri itineranti.

Orario settimanale di apertura:

giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18; sabato dalle ore 10 alle 12. Aperturam straordinaria: domenica 6 ottobre dalle ore 11 alle 19 in occasione dell’appuntamento con la BAM Fashion Shooting tra le sculture Ingresso libero.

Per info: Espaci Occitan, segreteria@espaci occitan.org , tel. 0171 904075

Maraman: http://www.espaci occitan.org/museo occitano/maraman/